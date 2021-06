El Sevilla despide a su capitán

El Sevilla ha despedido a Sergio Escudero con el reconocimiento merecido. El lateral se marcha después de seis temporadas, con 176 partidos firmados y dos títulos de la Europa League en la mochila. El club ha querido darle relevancia a un emotivo acto. "Ha destacado en un Sevilla de élite. Hay que ser un magnífico futbolista para ello. Creo que del título que estará más orgulloso es del primero, el de Basilea, pero si tengo que poner en valor algunos de los dos que ha ganado yo me quedo con el segundo. En un momento muy complicado, tuvimos que recurrir a muchos recursos para sacar adelante la situación. Sergio me ayudó personalmente a sacar el momento, tiró del carro como el que más durante el confinamiento y los entrenamientos previos al reinicio de la Liga. Gracias, Sergio", así quiso despedirse Monchi de él.

El presidente, José Castro, valoró su implicación con la entidad y la huella que deja en la entidad: "Hoy toca darte las gracias, Sergio. Gracias por ser un referente, por entender la idiosincrasia de la entidad, por tu fútbol, por esos trallazos, por aquella final de Basilea, por partidos como el de Old Trafford o Liverpool... Por tu liderazgo en tiempos de pandemia... Se nos va mucho más que un futbolista".

▶️ ��������������, CAPITÁN. ����



El Ramón Sánchez-Pizjuán siempre recordará la clase del número 1️⃣8️⃣ por la banda izquierda.



�� @SerEscudero89 ♥️#WeareSevilla#NuncaTeRindaspic.twitter.com/E3aDX50Trs — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 17, 2021

Su carta de despedida

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Hoy digo adiós a la que ha sido mi casa en los últimos 6 años, confiado que con el tiempo pueda decir que no fue un adiós, sino un hasta luego. Si la emoción del momento me lo permite, me gustaría empezar dando las gracias. Gracias a nuestro presidente Pepe Castro, al vicepresidente primero José María del Nido y a nuestro director general deportivo, Ramón Rodríguez, Monchi, por haber depositado vuestra confianza en mí. Espero habérosla devuelto como merecéis".

"Espero haber devuelto la confianza que pusisteis en mí como merecéis".

"Gracias a mis compañeros de batallas, que a lo largo de tanto tiempo han sido muchos con los que he tenido el honor de compartir vestuario y que me han ayudado a disfrutar de mi pasión; el fútbol. Gracias a la gente del club: Prensa, Márketing, utilleros, preparadores físicos, médicos, fisios, readaptadores, nutricionistas, cocineros, Instalaciones, Taquillas, Seguridad… Que me perdonen los que se me olvida nombrar. Gracias a todos por hacerme sentir como en casa desde el primer día".

"Hago una mención especial a mi querido Juan Martagón, siempre al pie del cañón. GRACIAS por TODO en mayúsculas. Gracias a mis entrenadores. Me quedo con lo mejor de cada uno y con lo que me han aportado tanto deportiva como personalmente".

"Siento que siempre he defendido este escudo con la casta y el coraje que se merece. Días buenos y días malos, pero en absolutamente todos, me dejé el alma en el terreno de juego. Intenté siempre hacer disfrutar a mi afición y, con ello, aportar mi granito de arena para seguir llenando la vitrina de trofeos. Me voy con el orgullo de saber que lo hago formando parte de la historia del que para mí es el mejor club del mundo. Extrañaré el calor del Ramón Sánchez-Pizjuan en cada encuentro, extrañaré sentir el himno desde el césped y la grandeza de celebrar un gol con el estadio a rebosar. Y cómo no, extrañaré a nuestra afición, que siempre me trató con el máximo respeto… Sin duda, no hay otra afición como ésta".

"Ejercí de capitán con un inmenso orgullo, me coloqué el brazalete asumiendo la responsabilidad que eso conlleva y sintiendo que ese era el rol que quería para mí. En lo personal, Sevilla es mi hogar y el de mi familia. Tengo un hijo sevillano y sevillista, una hija en camino que también será sevillana y sevillista, y una mujer que, al igual que mi familia y amigos, siempre han estado apoyándome cuando más lo necesitaba. Sevilla ha sido testigo de nuestra felicidad. Puedo decir que no llegué siendo sevillista, pero que sí me marcho siéndolo. Os llevaré siempre en mi corazón y en la distancia seré un hincha más. Gracias por tanto. Nos volveremos a ver”.