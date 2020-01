Sevilla- Granada (2-0): De Jong se pone al frente

De Jong ha regresado de las vacaciones cambiado. Se marchó dejando en el aire una decepción que empezó a preocupar a todo el mundo y ha vuelto con goles en los bolsillos. En el Bernabéu hizo dos golazos y ante el Granada abrió un partido que el equipo dominó de principio a fin. El delantero holandés ha dado un paso al frente y eso lo agradecerá el grupo. Su partido fue excelente. El gol puso el broche pero su implicación llegó a ser impecable. El tiempo empieza a darle la razón a Lopetegui, que tiene ahora mismo al Sevilla jugando a un gran nivel.

No se le puede negar al Granada su buen fútbol. Diego Martínez ha confeccionado un grupo competitivo que dio la cara en el Sánchez Pizjuán aunque se le empiezan a ver algunas deficiencias. Quizá la temporada se le pueda hacer muy larga. No obstante, poco pudo hacer un Sevilla que salió con un alto nivel competitivo. Ocampos y Navas empujaron desde el principio, Fernando volvería a ser un muro, Oliver cumplía con la misión de suplir a Banega. Reguilón recordó a su mejor versión y se marcó una larguísima carrera que Nolito convirtió en el segundo. Ahí se acabó el partido. El Sevilla no dio respiro. Ha recuperado las mejores sensaciones y se mantiene vivo en la pelea por los puestos de Champions.

FICHA TÉCNICA

Sevilla FC (2): Vaclik, Jesús Navas, Sergi Gómez, Diego Carlos, Reguilón, Fernando, Óliver Torres, 'Mudo' Vázquez (Gudelj, minuto 46), Nolito (Koundé, minuto 70), Ocampos (En-Nesyri, minuto 85) y De Jong.

Granada CF (0): Rui Silva, Víctor Díaz, Duarte (Vallejo, minuto 85), Martínez, Carlos Neva, Gonalons, Eteki (Foulquier, minuto 46), Yangel Herrera, Antonio Puertas, Machís (Vadillo, minuto 77) y Soldado.

Goles: 1-0, minuto 10: De Jong. 2-0, minuto 33: Nolito.

Árbitro: Hernández Hernández, canario. Amarillas para ‘Mudo’ Vázquez, Diego Carlos, Fernando, Antonio Puertas y Sergi Gómez.