Setién: "Si al final prescinden de mí, el club tendría que empezar de cero"

Toca levantar cabeza. Atrás quedaron ya los malos ratos de febrero y ahora es necesario pensar en el futro y en los objetivos. Así lo cree el propio entrenador del Betis, Quique Setién, que hoy mismo se ha referido a los ilusionantes objetivos que quedan por delante: pelear por un puesto Champions y asegurar la presencia en Europa la próxima temporada: “Ha sido duro y no es fácil cuando creas las expectativas que creas. No queda otra que aceptarlo. Lo jugadores están bien y con muchas ganas. Siempre estoy preocupado con mi equipo cuando lo que planteas no sale, pero como siempre”.

Sobre las muestras de apoyo del presidente y el vicepresidente en estos días, señalaba que “no me están apoyando a mí. Están apoyando un proyecto en el que todos estamos trabajando. Las miras se centran en mí pero creo que es excesivo. Si los resultados acaban conmigo, entiendo que sería un fracaso de todos. Han venido a respaldar a la idea, no a mí. Lo importante es el escudo, que a todo el mundo le gusta mucho hablar de él. Si al final deciden prescindir de mí, habría que empezar otra vez de cero. No se construye nada en 4 días”.

Asimismo, le preguntaban qué nota le pondría al equipo a estas alturas: “Yo le pondría al equipo un 7 de nota, o quizá un 8. Para mí sería aceptable. Yo no me planteo el estar en la tabla conforme al presupuesto. Esto es una lucha de muchos meses y al final te pone en tu sitio tu rendimiento”.

Sobre el Celta, explicaba que “yo no soy partidario de cambiar entrenadores, pero lo entiendo. No me gusta opinar sin saber lo que pasa allí dentro”.

El entrenador a explicado, además, que Barragán tendrá que parar por unas molestias en el pie y que Tello sigue sin estar al cien por cien.