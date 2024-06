Romain Perraud, el elegido para el lateral izquierdo verdiblanco

Tras la salida de Abner y la más que posible salida de Juan Miranda, el Betis se ha movido rápido en el mercado para cerrar su próximo lateral izquierdo. El elegido ha sido Romain Perraud, francés de 26 años que es propiedad del Southampton, aunque ha jugado esta última campaña cedido en el Niza.

El club inglés se hizo con los servicios de Perraud tras desembolsar 12 millones al Stade Brestois. Sin embargo, el lateral no rindió como se esperaba y se marchó cedido al Niza, donde ya estuvo en la cantera. El valor de mercado del jugador ha caído hasta los 5 millones, pero como únicamente le quedaba un año de contrato, el Betis ha conseguido su fichaje por 3,5 millones.





Esta temporada pasada ha disputado 22 partidos, donde solo ha conseguido dar una asistencia. Se trata de un jugador con mucho potencial que quizá todavía no ha terminado de explotar, por lo que la dirección deportiva verdiblanca confía en que el francés se revalorice y pueda mostrar un gran nivel.

Según comentaba Francois David en COPE Sevilla hace unos días, periodista de L'Equipe, Romain Perraud no tiene el nivel para ser titular en un club tan importante como el Betis. Además, tanto en el Southampton como en el Niza no ha tenido regularidad en el once inicial.

Por ende, el fichaje del lateral izquierdo es una apuesta de Manu Fajardo y, como los números indican, puede salir bien o puede no tener la mejora de nivel que se espera del jugador.