La Roma no viaja a Sevilla

El encuentro que se iba a disputar mañana jueves entre el Sevilla y la Roma ha sido, finalmente, aplazado a falta de la confirmación oficial. La crisis que ha desatado el coronavirus empieza a atacar también con dureza al fútbol. El club italiano no ha recibido el permiso para viajar a España, por lo que ha cancelado sus plazas que tenía reservadas en el hotel NH Collection.

"La Roma no irá a España para el partido de la Europa League contra el Sevilla debido a la falta de autorización de las autoridades locales. La UEFA anunciará más detalles", explicó durante la mañana la entidad italiana.

Lopetegui, resignado: "No tiene ningún sentido que puedan volar jugadores y no lo puedan hacer abogados. Creo que es un momento histórico donde no hay soluciones mágicas, pero si se está hablando de situaciones extraordinarias no se puede poner nadie de perfil".

La noticia sobre el aplazamiento del encuentro se hará oficial en breve. Está en manos de la UEFA.