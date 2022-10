Real Madrid-Sevilla (3-1): Tuvo su momento pero lo matan sus errores

Llegó la primera derrota de Jorge Sampaoli al frente del Sevilla en esta segunda etapa. Fue en su quinto partido y fue en el Bernabéu, donde compitió frente al mejor equipo del mundo. Buen planteamiento del técnico argentino, aunque empezaba rápido por detrás, uno de Montiel, que casi le daba el balón a Vinicius, y otro de Rafa Mir, que montó el contraataque del 2-1. Errores imperdonables de jugadores profesionales. Es cierto que el lateral argentino se rehízo del fallo y cuajó una buena segunda mitad dándole la asistencia a Lamela. Pero el Sevilla no da más de sí, no tiene más que lo que se ve partido tras partido. Sampaoli está agitando el árbol, el equipo está mejorando, está compitiendo, pero no puede más porque no tiene más. El equipo estuvo muy junto, en poco espacio, pero los errores provocaron salidas rápidas del Madrid y ahí llegaron algunas ocasiones y los goles.

Partido acabado, llega una semana clave, partido el martes ante el Copenhague y el sábado ante el Rayo Vallecano.

Ficha técnica:

Real Madrid (3): Courtois, Carvajal (Rudiger, minuto 76), Militao, Alaba (Nacho, minuto 85), Mendy (Asensio, minuto 76), Tchouaméni (Camavinga, minuto 64), Modric (Lucas Vázquez, minuto 76), Kroos, Fede Valverde, Vinícius Jr. y Rodrygo.

Sevilla FC (1): Bono, Montiel, Gudelj, Marcao, Álex Telles, Jesús Navas (Carmona, minuto 66), Óliver Torres (Papu Gómez, minuto 68), Rakitic (Delaney, minuto 76), Joan Jordán, Lamela e Isco (Rafa Mir, minuto 76).

Goles: 1-0, minuto 5: Modric. 1-1, minuto 53: Lamela. 2-1, minuto 78: Lucas Vázquez. 3-1, minuto 81: Fede Valverde.

Árbitro: Hernández Hernández, canario. Amarillas para Joan Jordán, Montiel, Tchouaméni, Gudelj y Papu Gómez.