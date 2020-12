No se lo creyó el Betis. No tuvo los medios ni la forma para poder ir a por la victoria y lo peor es que, lejos de enfadarse, dio por bueno el empate desde muchos minutos antes del final del partido. Si que es verdad que fue capaz de igualar un encuentro que se le ponía en chino muy pronto y de equilibrar las fuerzas tras un arranque terrible, pero se quedó en el camino más preocupado de no perder que de ir a por el resultado. Es un bucle, la falta de Exigencia lleva al conformismo, este conduce a la falta de ambición y este a la más absoluta mediocridad. Mientras tanto, el equipo se vuelve cada vez más gris sin Canales y nadie toma las riendas del juego de ataque. Lo dicho, mediocridad que algunos seguro que darán por buena, todo lo contrario que ocurre en esta videocrónica.

FICHA TÉCNICA:

Real Betis (1): Joel Robles; Emerson, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno (Miranda, minuto 46); Guido Rodríguez, Guardado (Tello, minuto 46), William Carvalho; Aitor Ruibal (Joaquín, minuto 82), Borja Iglesias (Sanabria, minuto 63) y Fekir.

Villarreal CF (1): Asenjo; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Estupiñán (Pedraza, minuto 40); Iborra (Coquelin, minuto 39 (Jaume Costa, minuto 58)), Manu Trigeros, Dani Parejo; Kubo (Samu Chukwuese, minuto 58), Gerard Moreno y Fer Niño (Yeremi Pino, minuto 46).

Goles: 0-1, minuto 5: Pau Torres. 1-1, minuto 51: Aitor Ruibal.

Árbitro: Pizarro Gómez, castellano-manchego. Amarillas para Borja Iglesias, Fer Niño, Manu Trigueros, Pedraza y Guido Rodríguez.