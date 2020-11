Real Betis-S.D. Eibar: horario y dónde ver y escuchar el partido

No hay margen para el error. Tras una semana llena de charlas, de mensajes poco agradables del entrenador en cuanto a las expectativas reales del equipo y de rumores sobre la posibilidad o no de reforzar al equipo en el mercado de invierno, todo lo que no sea ganar tras la debacle de Bilbao supondrá una seria crisis para el Betis cuando solo nos encontramos en la jornada 11 de Liga. No se puede tropezar y para ello Pellegrini deberá reinventar a su equipo sin Claudio Bravo ni Canales, pero con la vuelta de Fekir al once titular. Así las cosas, Guardado, Joel, Bartra y el propio Fekir podrían ser las novedades en el once inicial d un equipo que no podrá contar, de nuevo, con Juanmi entre sus expedicionarios.

Por su parte, el Eibar de Mendilíbar llegará al Benito Villamarín con solo 10 puntos en su casillero y con el nada destacable honor de ser el equipo menos goleador de toda l categoría (6 goles a favor). Para colmo, pierde a su mejor hombre arriba, Kike García, y tampoco contará con Paolo Oliveira ni con Quique González.

HORARIO Y DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL PARTIDO

El partido entre Betis y Eibar, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga Santander, se disputa hoy lunes 30 de noviembre de 2020, desde las 21.00 horas, en el estadio Benito Villamarín de Sevilla. Se podrá ver en abierto por televisión a través del canal Gol. También lo puedes escuchar en el Tiempo de Juego Local de Deportes Cope Sevilla (105.8FM), con la dirección de Rafael Almansa, en nuestras apps de Tiempo de Juego y Cope y en este enlace que aquí te facilitamos.