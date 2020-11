Real Betis-Elche C.F. (3-1): El Betis de Pellegrini en su mejor versión

No era momento de fallar, de hacer saltar las alarmas, de fomentar la incertidumbre y, a base de valentía y de buen fútbol, el equipo de Manuel Pellegrini ha despejado muchas de las dudas que se cernían sobre el plantel. El Ingeniero ha optado por su versión más ofensiva, más directa, más letal. Por un planteamiento creado a fuerza de tener el balón, pero no por tenerlo. Poseer la pelota para atacar siempre hacia la portería rival. Someter al rival con llegadas y ocasiones sin tener en cuenta el resultado. Y gracias a todo ello ha sido tremendamente mejor que los alicantinos. Solo la falta de acierto ha provocado que el resultado no haya sido histórico. Partidazo de Canales, Tello y Álex Moreno. Hay que pedir más a Fekir, que hoy ha fallado un penalti que le hicieron a él mismo. Todo esto y mucho más, en la videocrónica que os dejamos aquí arriba.

FICHA TÉCNICA:

Real Betis (3): Claudio Bravo; Emerson, Mandi, Bartra (Víctor Ruiz, minuto 75), Álex Moreno; Guido Rodríguez, Canales, Fekir (Lainez, minuto 80), Joaquín (William Carvalho, minuto 64), Tello; y Sanabria.

Elche CF (1): Edgar Badía; Barragán, Verdú, Josema; Josán (Marcone, minuto 74), Raúl Guti (Víctor Rodríguez, minuto 80), Marcone (Mfulu, minuto 74), Fidel, Sánchez Miño (Cifuentes, minuto 46); Lucas Boyé (Nino, minuto 74) y Pere Milla.

Goles: 1-0, minuto 7: Sanabria. 2-0, minuto 28: Tello. 3-0, minuto 57: Tello. 3-1, minuto 60: Josan.

Árbitro: Medié Jiménez, catalán. Amarillas para Sánchez Miño, Fekir y Sanabria.