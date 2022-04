Real Betis-Elche C.F. (0-1): Sirva de aviso

No fue el Betis de casi siempre. Y eso que Pellegrini ni mucho menos quiso pensar en la final y alineó a un equipo bastante titular para enfrentarse al Elche en la busca de tres puntos de Champions. Pero no era el día, la mente estaba en otra cosa, los jugadores determinantes echaron el frewno de mano y, sobre todo, el eqipo se encontró enfrente a un rival muy bien trabajado y con las ideas claras. Sirva el toque de atención de aviso para explicarle al Betis que, además de la calidad, es necesario salir con el 200 por ciento de intensidad para disputarle la Final al Valencia. Sirva de toque de atención y a no dar ni un paso atrás. Todo esto y mucho más en la videocrónica que os dejamos por aquí.

FICHA TÉCNICA

Real Betis (0): Rui Silva; Sabaly, Bartra, Pezzella, Miranda (Álex Moreno, minuto 81); Paul, Guardado (Joaquín, minuto 57), Canales; Fekir (William Carvalho, minuto 81), Willian José (Borja Iglesias, minuto 72) y Juanmi (Tello, minuto 72).

Elche CF (1): Edgar Badía; Palacios (Josan, minuto 46), Enzo Roco, Gonzalo Verdú (Barragán, minuto 59), Diego González, Mojica (Olaza, minuto 71); Raúl Guti, Kike Pérez (Pere Milla, minuto 86), Gumbau; Fidel (Tete Morente, minuto 59) y Eze Ponce.

Goles: 0-1, minuto 82: Tete Morente.

Árbitro: Alberola Rojas, manchego. Roja para Paul. Amarillas para Palacios, Guardado, Edgar Badía, Álex Moreno y Kike Pérez.