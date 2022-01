RCD Espanyol-Real Betis (1-4): Pellegrini desata a la fiera

El equipo no deja de creer. Empiecen bien, mal o regular las cosas, la única realidad es que el Betis cree en lo que su entrenador le vende semana tras semana. El plan no cambia porque da resultados. Y los resultados dan confianza. Y la confianza da momentos individuales de rendimiento magníficos. Y todo esto unido da como colofón un plantel bonito, comprometido, que juega alegre, que se gusta y que, a su vez, gusta e ilusiona a todos los demás. Pero es fundamental no pararse. Y para eso está el artífice de casi todo: Manuel Pellegrini. Todo esto y mucho más en la videocrónica que os dejamos por aquí.

FICHA TÉCNICA:

RCD Espanyol: Diego López; Óscar Gil, Sergi Gómez, Calero (David López 46'), Pedrosa; Morlanes, Darder, Melendo (Loren 60'); Aleix Vidal (Embarba 60'), Puado (Vilhena 84') y De Tomás.

Real Betis: Bravo; Sabaly, Pezzella (Víctor Ruiz 84'), Edgar, Álex Moreno; Guido, William (Guardado 84'); Canales (Camarasa 84'), Juanmi (Tello 59'), Fekir; Borja Iglesias.

Goles: 1-0 (15') De Tomás; 1-1 (31') Borja Iglesias, de penalti; 1-2 (37') Guido Rodríguez; 1-3 (53') Borja Iglesias (Willian José 74'); 1-4 (76') William José.

Árbitro: Alberola Rojas (castellano-manchego). Amonestó a Morlanes por parte del Espanyol; expulsó a De Tomás por doble cartulina amarilla en el 81'; por parte del Betis mostró cartulina amarilla a Pezzella, Juanmi, Borja Iglesias y William Carvalho.