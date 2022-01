Rayo Vallecano-Real Betis (1-1): Con ustedes UN EQUIPAZO

Un escándalo. Solo así se puede definir el dañino, malintencionado y premeditado arbitraje de Muñiz Ruiz hoy contra el Betis en Vallecas. La inexistente expulsión de Álex Moreno en la primera mitad no desarboló a los de Pellegrini que, lejos de resentirse, se pudieron hasta por delante en el marcador. En la segunda parte se defendió con enteriza, no se rehuyó a tener el balón, se aguantó con solidez y se sobrevivió a la continua falta de respeto y de decoro de un árbitro que fue a hacer daño al Betis de forma evidente pero que no lo logró. El punto es de oro y el Betis sale reforzado tras haber dado una imagen extraordinaria de equipo serio. Todo esto y mucho más en la videocrónica que os dejamos por aquí.

FICHA TÉCNICA

Rayo Vallecano (1): Luca Zidane; Balliu, Saveljich, Catena, Fran García; Óscar (Sergi Guardiola, minuto 59), Santi Comesaña; Isi (Álvaro, minuto 66), Trejo (Ciss, minuto 82), Nteka (Bebé, minuto 66) y Falcao.

Real Betis (1): Rui Silva; Bellerín, Bartra, Edgar, Álex Moreno; William Carvalho, Guido Rodríguez, Canales, Tello (Aitor Ruibal, minuto 83), Fekir y Borja Iglesias (Guardado, minuto 38).

Goles: 0-1, minuto 45+1: Canales. 1-1, minuto 70: Balliu.

Árbitro: Muñiz Ruiz, gallego. Roja para Álex Moreno. Amarillas para Canales, Guardado, Manuel Pellegrini, Óscar y Rui Silva.