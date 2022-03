Rayo-Sevilla (1-1): Entre el VAR y las deficiencias

A este cronista no le gusta participar del eterno debate sobre las habituales actuaciones arbitrales y decisiones del VAR. El asunto es tan repetitivo que toca el hartazgo y elimina otros análisis mucho más profundos. Pero no hacerlo, en esta ocasión, sería falsificar la crónica de lo sucedido en Vallecas. Hasta en dos ocasiones el vídeo-arbitraje intervino para tomar dos decisiones inexplicables que perjudicaron al Sevilla. En el primer tiempo anuló un gol de Rafa Mir por unas malas que las mil repeticiones no muestran con claridad. Y al final del encuentro rearbitró el penalti sobre Mir que Martínez Munuera había señalado. Es cierto que el penalti no existió, pero también es real que el VAR no se inventó para rearbitrar las decisiones tomadas por el colegiado. Por lo menos, eso es lo que se explicó hace ya mucho tiempo. Es cierto, el Sevilla no tuvo suerte con los jueces.

Pero la victoria se esfumó entre el VAR y las deficiencias que el equipo volvió a demostrar fuera de casa. El Sevilla fue un equipo pobre, sin ambición, sin ritmo. Su juego volvió a dar pena. ¿Cómo puede cambiar tanto en sólo unos días? El VAR se llevará todas las culpas del nuevo tropiezo sevillista a domicilio, pero el fútbol y los números demuestran que este Sevilla fuera de casa no está al nivel exigido.

El Rayo se puso por delante gracias a un misil de Bebé, que se aprovechó de un resbalón del desastroso Augustinsson y de Bono, que se despistó en el primer palo. Tras el golpe, Lopetegui reaccionó con los cambios. Lo de siempre. Volvió a forzar a Acuña y se rompió. La reacción provocó el gol de Delaney. Y pudo llevarse el encuentro en el último minuto con un bello remate de Martial y otro cabezazo de Delaney que Dimitrievski anuló. Entre el VAR y las deficiencias del equipo se esfumaron los puntos y el Sevilla deberá apurar bien los partidos que quedan para amarrar la Champions. La opción de pelear por la Liga aún le queda grande.

Ficha técnica:





Rayo Vallecano (1): Dimitrievski; Balliu, Catena, Mario Suárez, Fran García; Comesaña, Trejo (Ciss, minuto 86), Óscar, Bebé (Mario Hernández, minuto 64); Nteka (Sylla, minuto 72) y Sergi Guardiola.

Sevilla FC (1): Bono; Jesús Navas (Tecatito, minuto 53), Koundé, Gudelj, Augustinsson (Acuña, minuto 53 (Carmona, minuto 66)); Delaney, Rakitic, Óliver Torres (En-Nesyri, minuto 72); Ocampos, Rafa Mir y Munir (Marial, minuto 53).

Goles: 1-0, minuto 46: Bebé. 1-1, minuto 63: Delaney.

Árbitro: Martínez Munuera, valenciano. Amarillas para Ocampos y Iraola.