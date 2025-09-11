La Policía Nacional detiene a seis miembros del grupo “Biris Norte” que agredieron a aficionados rivales tras una emboscada

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Sevilla a seis personas pertenecientes a un grupo radical violento por propinar agresiones muy graves a tres aficionados de un equipo de fútbol rival. Se les imputa por su presunta participación en los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves, robo con fuerza en interior de vehículo y delito de odio.

Los hechos se produjeron el pasado 9 de agosto en la localidad de Gandía (Valencia), donde agresores y víctimas se encontraban pasando unos días de vacaciones. El primer contacto entre ambos grupos tuvo lugar en el interior de un local de ocio y se produjo de forma amistosa. Tras conocer los agresores la afinidad de las víctimas por un equipo de fútbol rival, se ganaron su confianza mediante el engaño para que los acompañaran a una zona despoblada y de escasa iluminación donde tenían previsto continuar con su momento de ocio. Una vez allí, un grupo de seis miembros del grupo radical “Biris Norte” comenzó a cantar consignas a favor de su equipo de fútbol, reconociendo expresamente que eran miembros del citado grupo ultra.

En dicho ataque, los agresores propinaron patadas, puñetazos, pisotones en la cabeza y acometimientos con botellas de cristal fracturadas. Como consecuencia de la agresión, una de las víctimas resultó herida de graverdad en la cabeza, teniendo que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones. Actualmente se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado grave.

En el año 2017, la Comisión Estatal contra la Violencia en el ejercicio de las competencias que le corresponden por delegación del Consejo Superior de Deportes y del Ministerio del Interior, calificó oficialmente al Grupo Biris, o Biris Norte, como grupo violento con arreglo a lo dispuesto en la Ley 19/2007. A raíz de la investigación llevada a cabo por el Grupo de Delitos Violentos y la Brigada Local de Información de Gandía, en colaboración con las Brigadas Provinciales de Información de Sevilla y Valencia, bajo la coordinación de la Comisaría General de Información, se procedió a la detención y posterior puesta a disposición judicial de los 6 agresores, siendo decretada la prisión provisional para todos ellos.