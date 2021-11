Pepe Domingo Castaño e Isaac Escalera, premiados por el Sevilla

El Sevilla, en su gala anual de los reconocimientos fotoperiodísticos SFC José Antonio Blázquez y SFC Manuel Ruesga Bono, premió a los periodistas de la Cope Pepe Domingo Castaño e Isaac Escalera. Castaño recibió un galardón especial por su eterna carrera dentro de los medios de comunicación y Escalera fue reconocido por la narración del gol de tacón de Franco Vázquez en el último Sevilla-Elche. Una narración diferente que contó con la colaboración técnica de Alberto Ceballos que estuvo rápido con el pasodoble dedicado al Mudo Vázquez.

Los otros premiados: El fotoperiodista alemán Lars Baron, de Getty Images. Fran Santiago, Carlos Hidalgo de Onda Cero y Tito González de Mediaset, Carlos Navarro de Diario de Sevilla, el Diario AS por su portada de la vuelta al fútbol, Raúl Ruiz por su documental Eurosevilla: dolor y gloria, emitido en Movistar. el Diario Marca, por su portada en la víspera de la Supercopa de Europa en Budapest ante el Bayern y la web Muchodeporte.com por sus 20 años de vida fueron los otros premiados en un multitudinario acto.

? Pepe Domingo Castaño, premio especial Sevilla FC 2020, nos ha regalado este emotivo discurso durante la gala de los ?????????????? ????????? ?????????????? ????????????????? ?? ???????????? ????????. ????



Muchas gracias, Pepe. ????#NuncaTeRindas#WeAreSevillapic.twitter.com/cGMza6zoGe — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 17, 2021













El discurso de Pepe Domingo Castaño fue especialmente emotivo:

“Es la primera vez, creo recordar, que me premia un club de fútbol, en este caso el Sevilla. Gracias a los que habéis venido, a todos los premiados, al presidente… Como contribución al premio me dio por viajar por la historia del Sevilla y se me ha ocurrido esto:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Vengo a Sevilla, abro de par en par el libro gordo del ‘maestro’ Araujo y me caen encima las chapas y los cromos de todas las leyendas. Las dos manos de Bustos atrapando nostalgia, le pongo a Campanal en el altar de entonces cuando Panini soñaba con ser cromo y el fútbol era barro y aventura. Se me aparece Arza con goles en los pies y en el alma y despegan de blanco los ‘stukas’, aquellos mosqueteros que compraron con goles el derecho a ser inolvidables.

Pongo en un pedestal a Biri Biri y le subo a las gradas para siempre, el espíritu oscuro de Pintinho aún anda por el verde regateando al viento y a las noches. Encuentro a Rui Sosa al frente de una orquesta que levantó a Sevilla de su asiento. Veo a Chúcarro haciendo grande el fútbol, a Araujo eternamente eterno, a Gallego rompiendo delanteras, a Ramoní a pecho descubierto, a Blanco, el que siempre quiso ser un blanco bueno, al mismo Luis Fabiano que respiraba goles y destrozaba redes y me quedo un ratito mirando a Simeone cuando pintaban copas por la Sevilla aquella.

Vengo a Sevilla para buscar a Suker y a Polster por la banda gloriosa de los genios y encuentro a súper Paco, con vocación de atunes y timones, atrapando un penalti de oro y de brillantes. Le pido a Pepe Prieto que me traiga trocitos de aquel tiempo cuando el Sevilla era gloria dura y me pone en mis ojos de gallego la nostalgia redonda de aquel Diego al que ya le pesaba hacer de Maradona.

Me entretengo con Álvarez, el grande, conjugando banquillos y defensas y me pongo a correr por la banda de las grandes tardes por donde Sergio Ramos opositaba a genio. Empujo a Antonio Puerta hacia el recuerdo eterno y abrazo al Jesús Navas, esa gran pila humana que no se acaba nunca.

Nombres que van y vienen por el folio a ponerle mayúsculas al tiempo. Iré a decirle adiós a la Giralda con una camiseta que tenga algo de rojo por la sangre y de blanco también por la pureza y en el Sánchez Pizjuán de las Europas me inyectaré en el alma El Arrebato con miles de gargantas que llevan al Sevilla hasta los cielos. Buscaré a Pepe Castro con mis ojos calientes de cariño y le daré las gracias por el premio.Mientras el fútbol sigue su camino José Antonio Blázquez resucita un momento para vernos de cerca y Sevilla, mi Sevilla de siempre, vuelve con mis Del Río a tener especial hasta el color sevillista del silencio”.

Hoy estuvimos en en Robles Aljarafe, cubriendo la entrega de los premios Blázquez del Sevilla FC.

En ellos ha sido galardonado @IsaacEscalera por su narración del gol de tacón del Mudo Vázquez.

¡Enhorabuena Isaac! ????

Aquí podéis revivir la narración. ???? pic.twitter.com/3rd8VdENvB — DeportesCOPESevilla (@DeportesCopeSE) November 17, 2021