Pellegrini quiere asaltar el Wanda

No se le puede negar la valentía. Manuel Pellegrini está convencido de que tiene equipo para manejar y dominar los partidos y, a pesar de que este sábado estará delante el Atlético de Madrid, el chileno quiere seguir siendo fiel a sus ideales futbolísticos. Así las cosas, no ha dudado en asegurar que "hay consideraciones a analizar para saber cómo vamos a jugar. Pero, en todos los partidos, un 70 por ciento o un 80 por ciento es la confianza de uno mismo. Es lo que tratamos de trabajar y mejorar durante la semana en nuestro equipo. No es lo mismo enfrentarse al Atlético, el Barcelona o el Madrid que hacerlo a otros de menor potencia. No se progresa buscando el 0-0 inicial. Saldremos a por el partido, siendo un equipo con la iniciativa desde el principio. Estamos tratando de que las semanas sean las mismas en lo anímico, incluso ganando se analiza todo".

El Ingeniero se ha referido también a asuntos tan interesantes como el rendimiento de Fekir, al que le pide mucho más pero señala que "tiene la confianza del cuerpo técnico" o, por ejemplo, la posibilidad de que el club le plantee una rebaja salarial a los jugadores. En este sentido, ha comentado que, de momento "no nos planteamos esta situación".

Puedes escuchar lo más interesante de su comparecencia en este enlace.

EMERSON, DE NUEVO, BAJA SENSIBLE

En la convocatoria del equipo destaca por encima de todas las demás la baja del lateral derecho brasileño Emerson, el cual no ha podido superar las molestias musculares que le impidieron jugar ante la Real Sociedad. Además del carioca, Sidne, Aitor Ruibal, Juanmi y Guardado se han quedado en Sevilla por motivos de lesión. Todo hace indicar que Mandi, Montoya, Carvalho y Sanabria volverán a la titularidad.