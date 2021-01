Pellegrini no piensa en la Copa: "Necesitamos ganar y que otros pierdan"

El mes de enero de el Betis ha sido casi perfecto. No conoce la derrota en el año 2021 el equipo de un Manuel Pellegrini que no quiere lanzar las campanas al vuelo pero que, evidentemente, empieza a mirar de verdad a los puestos que dan opciones a jugar competición europea. Además, la eliminatoria de Cuartos de Copa ante el Athletic puedehacer que alguno se despiste del objetivo de ganar a Osasuna, algo que no quiere permitir el técnico: "Debemos concentrarnos en cada partido, sin marcarnos un objetivo concreto. El rendimiento del equipo es el que nos dirá si podemos aspirar a algún puesto europeo o no. El partido de mañana es importante porque los dos equipos que nos preceden empataron ayer, acercarnos un poco y cuanto antes nos acerquemos, mejor. Nosotros necesitamos ganar y que los otros pierdan. Cuando empecemos a depender de nosotros mismos, será todavía mejor", comentaba.

En este sentido, El Ingeniero no quiere ningún tipo de distracción: "Es que estamos también en LaLiga que si ganamos nos acercamos a los puestos europeos. Es importante dividir ambos campeonatos y centrarnos únicamente en el siguiente partido que tengamos, que en este caso es contra el Osasuna, ya hicimos un buen partido allí, les ganamos, y es nuestra intención mantenernos en la línea que tenemos", concretó.

Aquí podéis oír lo más interesante de la rueda de prensa de Pellegrini de este domingo.

SANABRIA YA ES JUGADOR DEL TORINO

Por otro lado, el conjunto de La Palmera ya ha hecho oficial la salida de Tony Sanabria al Torino. Esta operación podría dejar una cantidad de hasta 10 millones de euros en las arcas verdiblancas (7 fijos) y una plusvalía de un 10 por ciento de una futura venta. Se da la curiosa circunstancia de que el delantero paraguayo ha dado positivo en Covid-19 justo a su llegada a Turín. En estos momentos el Real Betis solo cuenta con la baja de Lainez por este motivo en su plantel, aunque tampoco puede contar aún con Guido Rodríguez, Marc Bartra, Caludio Barvo, Dani Martín ni Camarasa.

Este es el comunicado que el club ha emitido:

'El Real Betis y el Torino FC han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Tonny Sanabria al club italiano.

El Club agradece los servicios prestados por el delantero paraguayo en las temporadas en la que ha pertenecido al Real Betis y le desea mucha suerte en su futuro profesional.

El jugador, que llegó a Heliópolis en 2016, se marcha tras disputar 84 partidos con la camiseta de las Trece Barras y anotar 21 goles'.