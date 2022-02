Pellegrini: “Guido y Pezzella no jugarían aunque fuera la final de la Copa del mundo”

Pellegrini ha anunciado que no contará, finalmente, con Guido y Pezzella para el encuentro de los cuartos de final ante la Real Sociedad (jueves, 20.00 horas). “No están en condiciones de jugar. Al segundo día es cuando están más cansados, si le agregas el viaje... Han tenido menos de 45 horas de recuperación. Sería un riesgo mayor de lesión. No están considerados para este partido. Tiene una explicación científica. Es imposible que recuperen. No están en sus capacidades de poder hacerlo aunque fuera la final de la copa del mundo”, explicó el técnico chileno, quien ha criticado que los calendarios internacionales se hayan pisado: “El reglamento es muy claro. En fechas FIFA las selecciones tienen disponibilidad...Guido no pudo ir por el positivo.Tienen el derecho a hacerlo, seguramente lo necesitaban, así que no hay nada que reclamar. Lo que es más extraño es que pongan la copa en fecha de partidos de selecciones. Vamos a tener cinco jugadores menos con respecto a la Real Sociedad”. La lista de ausencias para el encuentro es importante: Bravo, Tello, Camarasa, Guido, Pezzella, Guardado, Lainez, Paul y Montoya.





Sobre la ausencia de fichajes

“Hace tres o cuatro semanas contesté a eso. Hay una realidad económica que no lo permite. Vamos a seguir luchando. Es la realidad con la que viene hilando el club. No puedo adivinar el futuro. Incluso reforzándonos el rendimiento se puede caer. Lo más importante es mantener el espíritu del equipo. El fútbol es muy cambiante".

El TAD da la cautelar

El TAD le ha concedido al Betis la suspensión cautelar de la sanción de la grada de gol del Benito Villamarín. Por lo tanto, el Betis podrá jugar el domingo ante el Villarreal con el campo al completo.

"Jugar aquí es importante. Por suerte no se le hizo daño al jugador. Eso es pasado y hay otras instancias que se deben ocupar de eso. No me parece bien que se bromee. Jordán tuvo la fortuna de que el palo no le pegó en el ojo. No creo que sea motivo de reírse ni de hacer chistes con eso. Mantengo la opinión, se pudo seguir jugando, pero son hechos que deben tener una relevancia y una sanción para que no se sigan sucediendo", dijo Pellegrini.