Pellegrini: “Ni ganar nos saca de la realidad ni perder nos va a amargar”

Canales, sin duda, es la noticia en la previa del encuentro de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Y es noticia por su ausencia en la lista de convocados. "Es un tema personal que prefiero no tocarlo.Esta tarde se verá si puede entrar o no en la convocatoria. Descartados están Martín Montoya, Camarasa, Claudio Bravo y Joaquín, los demás están listo a falta de saber lo de Canales”, dijo el chileno por la mañana. Por la tarde, el equipo ha viajado a Madrid sin el centrocampista. El club no ha querido ofrecer más detalles sobre este tema, pero todo indica que la sombra del Covid anda merodeando.

Pellegrini dejó en el aire una interesante reflexión acerca del equilibrio mental con el que quiere que su equipo encare lo que resta de competición: “No hemos estado nunca en la nube, siempre con los pies en el suelo. Perder ante el Villarreal, un rival de Champions, entra dentro de los probable. Por algo somos el único equipo de España que sigue en las tres competiciones. Ni ganar nos saca de la realidad ni el perder nos va a amargar en ese aspecto”. Eso sí, entendía la ilusión que su proyecto ha despertado: “La ilusión se genera por lo que da el equipo en la cancha. No puedo manejar otra cosa, pero el fútbol es partido tras partido. Lo que suceda en el futuro depende de lo que hacemos ahora. El jugador maneja esta ilusión en su justa medida, porque están acostumbrados a saber que cada partido es único y singular. No vamos a dejar de lado otras competiciones, pero ahora estamos centrados en ésta”.

La afición anda emocionada con esta eliminatoria ante el Rayo que puede meter a los béticos en otra final de Copa. Y se lo ha hecho ver esta tarde cuando un millar de aficionados ha despedido al equipo cuando iniciaban su camino a Madrid.

"Pienso que los cuatro equipos que estamos hemos hecho los méritos para estar y por tanto no veo a un favorito claro. No es una casualidad que estemos donde hemos llegado. No se puede desconocer que la Copa es el camino más corto para estar en Europa", añadió el técnico bético.

La victoria nos hace grandes. El honor, invencibles.#BetisAlépic.twitter.com/cTi9KhuWNb — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) February 8, 2022

