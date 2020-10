Pellegrini y la deuda con el Betis

El Ingeniero se ha sincerado cuando se ha puesto frente a frente ante un grande del fútbol como Jorge Valdano. En una entrevista concedida a Movistar Plus, Manuel Pellegrini se ha referido sus primeras sensaciones dirigiendo al Betis y a lo complicado que supone compararse al Sevilla, cuyos éxitos han ensombrecido aún más las últimas temporadas del equipo de La Palmera: "Es impresionante lo grande que es el Betis en esta ciudad. He notado a nuestra gente sufrida, que quiere más, pero que aun así te da un apoyo incondicional. Creo que este carácter tan sufrido viene dado también por la competencia con el Sevilla, que ha logrado cosas importantes. He notado que los jugadores notan ese sentimiento de deuda con su gente. El grupo está dolido, lo noto, y en deuda", señaló.

Además, el chileno se reivindicó como un entrenador en plena exigencia: "Tengo muy mal carácter cuando pierdo. El día que me dé igual ganar que perder me voy del fútbol. No hay nada peor para mí que levantarme después de una derrota. No duermo y me vienen a la cabeza todas las circunstancias de la derrota", aclaró.

EMERSON SIGUE AL MARGEN

En otro orden de cosas, los problemas en el lateral derecho siguen siendo la principal preocupación del técnico ya que Montoya está sancionado y Emerson Aparecido sigue sin entrenar con el grupo. A la baja del brasileño hay que seguir uniendo la de Juanmi y Guardado y la extra de Sidnei que tampoco ha podido ejercitarse con el plantel.

En otro orden de cosas, el presidente del Real Betis, Ángel Haro, se ha referido al Var y las consecuencias que ha tenido para su equipo en estas 7 jornadas: "Al final, espero que a lo largo de una temporada haya un resultado neto, un balance neto, de situaciones en las que te perjudique y otras te beneficie. Me gustaría lanzar un mensaje de claridad, entendemos que los árbitros lo hacen lo mejor posible, intentando no tener errores. Pero es importante que cuando se usa la tecnología, del VAR, los agentes que participamos en el fútbol tengamos muy claros los criterios que se toman en cada momento para que situaciones iguales se sancionen de la misma forma”.