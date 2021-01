Pellegrini no ve a Carvalho fuera del Betis

El mercado de fichajes se presume muy complicado para el Real Betis en este mes de enero. Casi la única posibilidad de hacer caja que se atisbaba en Heliópolis era la de vender a William Carvalho al Benfica y, de esta forma, poder apretar para lograr la llegada de un central. En los últimos días, la negativa del portugués a salir ha trastocado de lo lindo las intenciones del club. Este viernes, el propio entrenador explicaba que no ve cercana esa posibilidad: "William viene de la lesión muscular. Lo veo comprometido y concentrado en el equipo. No lo veo que tenga intención de irse. Lo veo contento acá, es un jugador muy importante para nosotros. Ya veremos cuál será su futuro. No creo que haya posibilidad de traer a nadie. Vamos a ver si llega alguna oferta para que algún jugador pueda salir", aclaraba el técnico.

PELLEGRINI Y LA MEJORÍA DEFENSIVA

Los problemas atrás siguen siendo la piedra de toque de la plantilla del chileno. Para El Ingeniero, se está empezando a llegar al nivel de regularidad que se debe exigir al equipo, aunque él no comparte la opinión de que los suyos no hayan rendido nunca a buen nivel en este aspecto: "No creo que sea un solo motivo. Ahora ha habido un alza en el rendimiento pero no hay que olvidar que antes también lo tuvimos. Hemos vuelto a tener una seguridad defensiva como equipo sin variar el sistema. Lo importante es seguir con la ambición de equipo. Hay una mejoría especialmente en la parte defensiva. Hay un trabajo de equipo importante. Se ha sumado a tener más confianza. Los 25 jugadores siguen siendo importantes. Necesitamos un rendimiento de todos lo más parejo posible".

La buena noticia del entrenamiento han sido la vuelta de Joaquín y de Montoya, por lo que ya solo restan Bartra, Dani Martín y Camarasa en la enfermería. Todo ello permitirá a Pellegrini hacer rotaciones en Copa ante un Sporting al que valoraba así el míster: "nunca se sabe cuál es el rival más difícil. No hay que tomarlo de acuerdo al nombre sino a una realidad. La mejoría del equipo no está dependiendo exclusivamente de los rivales. Uno tiene que exigirle un rendimiento a los jugadores que pueden dar. Más que en nombres es importante tener a los 25 jugadores comprometidos. En el Betis hay una realidad que hay que asumirla. Tenemos que demostrar ante el Sporting que somos capaces de pasar una etapa más. Vamos a intentar seguir con el camino de avanzar en la Copa", sentenciaba.