Pape Gueye y Bryan Gil, los elementos cualitativos de Sampaoli

El Sevilla ha presentado esta mañana a sus dos últimas incorporaciones: Pape Gueye y Bryan Gil. Los dos llegan cedidos hasta final de temporada y son peticiones del propio Jorge Sampaoli que conoce a los dos jugadores. El mediocentro senegalés llega para darle músculo al centro del campo y aire a Fernando. Bryan Gil vuelve, tras salir traspasado al Tottenham, viene para meterle chispa y velocidad al ataque. Es un jugador en el que el técnico argentino tiene depositada mucha confianza.

Pape Gueye: "El Sevilla es un club grande"

"Con Sampaoli progresé mucho. Jugué mucho con él. Luego llegó otro entrenador y sus decisiones había que respetarlas. Tengo experiencia, espero seguir progresando. Tengo muchas ganas de jugar. Soy un centrocampista bastante agresivo. El entrenador me llamó y sabe qué puedo aportar".

"El Sevilla es un gran club, forma parte del TOP 5 de los clubes de España, cuando me llamaron el presidente y Monchi no dudé. Todo lo que han ganado es increíble. Estoy muy contento de estar en un equipo muy grande para aprender al lado de grandes jugadores. Espero que todo vaya bien”.

Bryan Gil: "Estoy aquí para ser mejor jugador aún"

"Tenía muchas ganas de venir, vengo para ayudar y para disfrutar; estar aquí para ser mejor jugador aún. Queríamos venir aquí, afortunadamente se ha dado. Vamos a ser positivos. Si puedo jugar el máximo, mejor. Pero el puesto me lo tengo que trabajar y pelear. No vengo con nada ganado. Las experiencias suman, sean buenas o malas. Me centro en el presente, en estos meses. Lo que tenga que pasar, que pase. Las gracias al Sevilla por confiar de nuevo en mí. La Europa League League es muy importante, pero ahora estamos centrados en el partido ante el Barcelona".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado