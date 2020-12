Óliver Torres, duda; Navas, sigue apartado

La última moda en los clubes es no precisar el número de bajas y la gravedad de las lesiones de los jugadores. Los partes médicos se ofrecen con cuenta gotas y no suelen ser precisos. El entrenador del Sevilla no quiso dar demasiados datos sobre la nómina de ausentes para el partido ante el Getafe, pero deslizó los problemas que arrastan algunos jugadores: "Jesús no se ha entrenado, como Óliver, ni Munir... Veremos quién viaja y quién no. Mañana tomaremos la decisión". Todo indica que Navas y Munir se unirán a las bajas de Escudero y Vaclik. Óliver será duda hasta el día del partido.

EL GETAFE, DURO ADVERSARIO

"Es un equipo completo, lleno de buenos jugadores y bien dirigido. Nos ocupará contrarrestar al Getafe en general. El rival es bueno, sin ninguna duda. Cada partido es una conquista", señaló Lopetegui, quien no quiso opiniar sobre la labor de Bordalás: "No analizo a los entrenadores contrarios. Le tengo muchísimo respeto, su equipo es tremendamente reconocible, lo hace muy bien. Los análisis los hacéis vosotros. Tenemos bajas, tenemos que centrarnos en los que están y que se recuperen rápido. Forma parte de la lógica competitiva, de los momentos tan excepcionales que vivimos". Con respecto a los análisis que se hacen sobre las rotaciones del equipo, comentó: "No hago análisis, es cosa vuestra. Siempre se dice si se hacen, si no se hacen... No nos preocupa. Es un año excepcional y las decisiones se toman en base a lo mejor para el equipo. Ello nos obliga a tomar medidas a veces excepcionales. Detrás de cada decisión hay un análisis pensando en lo mejor para ese partido y el equipo".

LA CONFIANZA EN EN-NESYRI

"Ha jugado muchos partidos, al igual que Luuk. Youssef trabaja bien, tiene ganas, ha mejorado, sin duda. Tiene ambición y trabaja mucho".