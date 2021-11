Ocampos sale de su infierno

La irrupción de Ocampos en los últimos partidos es una buena noticia para el Sevilla. El argentino llevaba meses metido en un pozo. Ni el juego ni su caudal de goles estaba al nivel que se espera de él. Poco a poco, su fútbol está mejorando y el Sevilla lo nota. En una entrevista concedida a los medios del club, el internacional argentino se sinceró, confirmando que atravesó por un camino negro y pantanoso: “No hay que ser un genio para darse cuenta de que subí un poco mi nivel, que me siento mejor y que por suerte voy dejando atrás sensaciones feas que tuve en lo físico y también en lo psicológico. Las cosas van saliendo mejor y, aunque no se vea, hay mucho trabajo detrás y lesiones que no me dejaron estar en mi mejor momento".

Los males de Ocampos vienen de atrás y arrastran una dura historia personal: "Lo sabe muy poca gente. Yo me lesioné contra los Wolves en Alemania y me estaba haciendo la resonancia cuando me llaman para decirme que había fallecido mi abuela. Estaba con el doctor y me llamó mi padre llorando. Son momentos muy difíciles y las personas que lo sabían dentro del staff me ayudaron mucho. Jugar con ese dolor me ayudó para no pensar en esos momentos. Todo esfuerzo tiene la recompensa y fue llevarnos la copa. Al día siguiente de los cuartos de final no podía caminar, pero venía una semifinal contra el United y una posible final. Yo había tenido la mala fortuna de perder esa final el año antes con el Marsella, pero al final todo salió como esperaba".









La luz empieza a iluminar su camino, aunque reconoce que aún no ha olvidado las molestias que llevan meses castigándole: “Sigo trabajando con molestias en el tobillo, que van a estar ahí, pero por suerte la pelota volvió a entrar y esperamos seguir así. Uno se conoce, sabe lo que puede dar. Cuando las cosas no salen como quiere, y más yo que soy tan competitivo, siempre intento estar a la altura. Estoy en un club que te exige siempre lo mejor y en el que hay mucha competencia. Cuando no me salían las cosas me frustraba, pero también me gusta porque significa que no me da igual y que con trabajo uno siempre logra lo que quiere". Pero Ocampos ha decidido no mirar más atrás. Quiere recuperar sus mejores sensaciones y ofrecer su mejor versión: “Voy a trabajar por ser ese jugador. Yo soy así y juego de la misma manera al fútbol y en cualquier competición. No puedo prometer 30 goles pero sí trabajar como el que más. La verdad es que me siento mejor desde el último parón. He podido trabajar con menos dolor y eso me da mucha más confianza".