Ocampos, Navas y Diego Carlos no viajan a Linares

El Sevilla quiere olvidar cuanto antes la mala imagen mostrada ante el Betis y por ello el técnico vasco no quiere sorpresas y se lleva a Linares a casi todos los titulares. No quiere forzar a dos futbolistas que lo juegan absolutamente todo, como son Ocampos y Jesús Navas. Sin embargo, Lopetegui dice que no son problemas musculares sino de sendos golpes recibidos en el derbi. "Navas no tienen ningún problema, ya no tienen ningún problema con su lesión. Está recuperado. Que no haya entrenado hoy es fruto de un golpe y su lesión está completamente olvidada. Arrastra molestias de antes del partido del Betis y de ahí su ausencia en los últimos partidos. Ocampos tiene unas molestias de un golpe en el derbi".

Otro jugador que parece olvidado por Julen Lopetegui es Carlos Fernández, aunque este mediodía el preparador sevillista ha dicho que lleva varias semanas lesionado y por ello no entra en las convocatorias.

Pese a que la imagen no fue nada buena en el Benito Villamarín, el Sevilla lleva siete partidos seguidos sin perder a domicilio: seis victorias y un empate lejos del Sánchez-Pizjuán. En Linares tiene posibilidad de ampliar esa renta y, también, que algunos jugadores menos habituales entren en la dinámica del equipo.

Convocatoria de 20 jugadores para Linares: Bono, Javi Díaz, Aleix Vidal, Gnagnon, Rekik, Koundé, Sergi Gómez, Acuña, Fernando, Joan Jordán, Rakitic, Óliver Torres, Gudelj, Franco Vázquez, Óscar Rodríguez, Suso, Munir, Idrissi, En-Nesyri y De Jong.