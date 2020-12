Ocampos: “El derbi será complicado para los dos”

El argentino Lucas Ocampos pasó por los micrófonos de Deportes Cope Sevilla para analizar la excelente victoria de su equipo ante el Villarreal, con actuación estelar suya. Autor del primer tanto desde el punto de penalti y asistencia de gol a En-Nesiry para que el delantero marroquí hiciera el 2-0 definitivo: "Me pone contento el partido que tuve. Me sentí bien con el equipo. Estuvimos sólidos... Contento por empezar a recuperar la dinámica de anteriores partido”, ha comentado el futbolista argentino quién ha reconocido que en el inicio de la temporada andaba algo ansioso con su juego: “Sí, lo he estado trabajando, hablándolo... Es común que después de hacer goles no hacerlo en tres cuatro partidos... Tienes ganas de que lleguen esos goles y no llegan. Ya estoy mucho más tranquilo, sabiendo que cumplo otro rol, que hago muchísimas cosas a favor del equipo".

Con respecto al derbi que se nos viene el sábado en el Estadio Benito Villamarín (16:15h), el de Quilmes considera que el Betis tiene un nivel similar al de la temporada pasada pese a que no pasa por su mejor momento: “No hace falta dar mucha motivación ni hablar mucho para saber que es un gran partido. El Betis es un gran equipo, tiene buenos jugadores, no cambio mucho. Siguen casi los mismos. Va a ser un partido que lo vamos a querer ganar y será complicado para los dos". Sobre el papel motivacional que suele protagonizar el Director Deportivo Monchi en este tipo de partidos y la baja de Fernando, Ocampos ha comentado: “Monchi se pone un poco tenso en estos partidos. Le gusta ese ambiente, está nervioso, atento. Nunca quieres perder a un jugador como Fernando. Es una pieza fundamental, todo el mundo lo sabe, pero tenemos la certeza y confianza en otros compañeros. Todos están preparados y el que juegue lo hará muy bien".