Monchi: "Una decisión tan importante no se puede tomar a la ligera"

El próximo miércoles el Consejo de Administración del Sevilla tiene prevista una reunión, pero no hay motivos para pensar que para ese día Monchi ya tenga elegido al entrenador. El director deportivo quiere meditar su decisión, así lo confesó en una charlas que ofreció en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla: "En el fútbol hay operaciones que un día están en el 1% y al día siguiente se cierran rápido. Y al revés, operaciones que están al 99% y no se hacen. Creo que una decisión tan importante no se puede tomar a la ligera. Esto no va a cambiar nada a nuestro trabajo, porque la planificación del Sevilla están andando siempre. Hago gestiones paralelas a la del entrenador. Prefiero esperar para hacer la elección que demanda el Sevilla. Debemos traer al que mejor se adapte a las circunstancias actuales”.

Su trabajo es intenso, pero no tomará una decisión bajo presión: “Llevo dos meses aquí y tengo que recoger mucha información y meterla toda en un mismo saco para elegir bien al entrenador. Tengo que analizar al Sevilla actual, la ilusión que hay generada, el pasado del que venimos, el futuro que queremos, los jugadores que tenemos, los que tienen que llegar y salir, la capacidad económica… ¿Qué entrenador necesito? No es tan fácil como decir trae a Bordalás, trae a Rudi García, a Lopetegui, a Roberto Martínez… No es eso, no valen todos. No valen todos los nombres. Globalmente hay que analizar las circunstancias de la temporada, en función del momento”.