Monchi: "Ser quinto no es un fracaso"

Exigencia bien entendida: "La exigencia bien entendida, con dosis de raciocinio, bienvenida sea. En este club la exigencia ha estado en la mesa conjugado con la palabra humildad. No podemos perder la exigencia pero no podemos transformarla en frustración. Cuando he dicho que no ir a la Champions no sería un fracaso no es que no quiera ir, es mi ambición, pero no podemos pensar que quedar el quinto sería un fracaso. Un fracaso sería quedar el 12 o el 10".

Objetivos: “Este proyecto tiene tres líneas: una es lograr objetivos económicos por encima de nuestras posibilidades; otro conseguir clasificaciones por encima de lo que sería lo normal, y la internacionalización del club".

Buenas notas: "Estamos satisfechos a día de hoy, era un proyecto que requería una cimentación profunda y rápida, se ha hecho en un tiempo récord. La mano del míster ha sido fundamental".

Lopetegui: “Estamos satisfechos a día de hoy, era un proyecto que requería una cimentación profunda y rápida, se ha hecho en un tiempo récord. La mano del míster ha sido fundamental”.