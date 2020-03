Monchi: "No sabemos en qué situación estaremos en dos meses"

El mundo se ha parado. La alarma sanitaria ha puesto el día a día boca abajo. Y el fútbol, como todas las demás actividades, vive un periodo de incertidumbre. "No sabemos en qué situación estaremos en dos meses", ha dicho Monchi en el diario de deportes de México El Universal, que ha entrevistado al director deportivo del Sevilla para conocer el estado del fútbol español.

LAS RECOMENDACIONES AL PUEBLO MEXICANO

Además de abordar diferentes cuestiones dePortivas, Monchi advertía al pueblo mexicano: "Muchos amigos italianos me decían hace un mes que no cometiéramos los mismos errores, que nos quedáramos en casa, que no saliéramos, que no nos tomáramos la situación con dejadez. Desde que se decretó el estado de alarma, las calles de Sevilla están vacías. Nosotros desde el 13 de marzo decidimos suspender toda actividad deportiva. Mi consejo al pueblo mexicano es que se tome con máxima seriedad la contingencia, que tomen todas las precauciones de higiene posibles y que siga de forma diligente todas las indicaciones de las autoridades. Si hay que quedarse en casa, nos quedamos".

PRUDENCIA AL HABLAR DEL FUTURO

Monchi explicó también que su día a día ha cambiado radicalmente. Sigue al frente del equipo, pero utilizando otras fórmulas de trabajo: "Hemos implantado el trabajo remoto en la mayoría de los empleados, yo mismo hago teletrabajo. Nunca en mi vida había hecho tantas video llamadas". Con respecto al futuro del fútbol y del Sevilla y al regreso de la Liga, se mostró cauto: "Prefiero ser prudente, no sabemos en qué situación vamos a estar en dos meses (con las finanzas). Y para regresar a competir, la clave estará en quién se haya preparado mejor".