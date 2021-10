Monchi se pone al frente

El Sevilla decidió hace mucho tiempo marcarse un alto nivel de exigencia. Cada derrota se vive como una pequeña crisis y el club no duda en poner su maquinaria de apoyo en marcha para evitar que la herida vaya más allá. En eso es un profesional el director deportivo, Monchi, que lleva años dando lecciones a la hora de manejar un vestuario y de mostrar su respaldo al entrenador. Tras la primera derrota de la temporada en Granada, que ha levantado cierto enfado entre los aficionados por la pobre imagen que ofreció el equipo, Monchi se ha puesto al frente y ha escenificado públicamente su apoyo al proyecto mostrándose en la ciudad deportiva.

El equipo sólo ha perdido un partido esta temporada, pero el director deportivo sabe que las cosas no están aún ajustadas. La prueba, los dos empates en la Liga de Campeones. No hay motivos para que las alarmas se enciendan,claro que no, pero el director deportivo se ha adelantado esta mañana a todos para cerrar todas las posibles vías de escape. “Exigencia: toda. Autocrítica: la máxima. Confianza: merecida e infinita”, ha escrito en sus redes sociales. El equipo aprovechará los próximos días sin competición para ajustar algunas cosas que aún siguen sin convencer.