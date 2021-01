Monchi estudia el fichaje de un centrocampista

El Sevilla está activo en el mercado de frichajes. La situación económica no está para demasiadas inversiones, pero Monchi tiene en la mente reforzar el equipo con alguna pieza. En principio, ese movimiento dependerá de la salida de Carlos Fernández. El delantero tiene pie y medio fuera del club. El jugador ha decidido salir, teniendo en cuenta que no cuenta para nada para Lopetegui y el Sevilla parece dispuesto a cerrar una operación que rondaría los 12 millones de euros. La Real Sociedad ya ha contactado directamente con el jugador y le ha hecho ver el interés que Alguacil tiene en él. Eso sí, su fichaje depende de la salida de Willian José. En el momento que se ejecute su marcha, el equipo vasco hará una oferta en firme por el sevillista.

Monchi está a la espera de concretar ese traspaso para activar la operación de un nuevo fichaje. La idea del secretario técnico es apuntalar el centro del campo. Aunque muchos piensan que la salida del canterano podría equilibarse con la llegada de otro atacante, la idea de Monchi es otra. Rakitic no termina de arrancar, Óliver Torres sigue sin dar un resultado redondo y a Fernando se le puede hacer la temporada muy larga. Por estos motivos, la prioridad pasa por fichar un centrocampista. Los movimientos serán lentos y muy seguros por las circunstancias económicas, pero la hora de ruta para este mercado de invierno ya está marcada.