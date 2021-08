Monchi: "No estoy satisfecho con la planificación"

Monchi no deja indiferente a nadie. En su última entrevista con los medios del club, se le preguntó por todos los frentes abiertos que tiene el Sevilla en estos momentos, el caso de Koundé, el brote de Covid en la plantilla, los fichajes, etc. Y ninguna de esas preguntas se quedó sin contestar. Dejó titulares llamativos y se le vió afectado personalmente por los casos de coronavirus. Aún así, admitió que todos los jugadores afectados son asintomáticos y se encuentran en buen estado de salud. Pero debido a las medidas sanitarias reconoce que muchos de sus futbolistas no estarán disponibles para el encuentro de la primera jornada de Liga frente al Rayo Vallecano en el Pizjuán. Se pronunció también acerca del derecho de estos futbolistas a no comunicar su positivo Acerca de su labor se mostró bastante autocrítico con su trabajo, dijo que "no era el cuadro que imáginabamos a estas alturas", pero también mandó un mensaje optimista de cara al futuro: "en esta recta final vamos a dar un acelerón". Por ahora, a los fichajes de Dmitrovic y Lamela se debe unir Montiel, el lateral al que solo falta estampar la firma. Sobre Koundé fue claro y rotundo: "No hemos recibido ninguna oferta por él".

Otro de los frentes abiertos que se han ido cerrando con el tiempo fue el de Joselu. El delantero del Alavés se veía más fuera que dentro, su representante incluso realizó declaraciones que le colocaban en Nervión. Sin embargo, las últimas semanas se han ido enfriando los contactos con Sevilla y calentando con Álava. El jugador ya participó en el último partido de pretemporada, marcando el gol de la victoria. Acerca de este tema Monchi se mostraba claro: "Fue una idea de inicio de mercado que una vez que supimos su valoración económica fue descartada. Con un perfil muy de lo que nos gusta, pero hay siempre un baremo deportivo y un baremo económico". La tasación del Alavés era de 20 millones, cifra a la que nunca llegarían los sevillistas.

La venta de Bryan Gil

Otro de los nombres propios fue el de Bryan Gil. Reconocía que tanto Julen como él lo veían formando parte del equipo y con un rol importante, sin embargo la oferta del Tottenham fue irrechazable: "No estaba previsto, Julen contaba con él, no pensábamos que íbamos a tener una oferta importante, pero el mercado ha virado y tenemos la espada de Damocles del límite salarial. Ha habido una operación que ha sido muy buena a nivel económico, que no pensaba que podíamos llegar a esos números, y ha hecho que algo no valoráramos como posible tuviéramos que hacerlo".