Monchi no descarta a Reguilón en la presentación de Rakitic

Ha dado para mucho la presentación de Iván Rakitic como nuevo futbolista del Sevilla. El croata firma por cuatro temporadas y en su puesta en escena se ha mostrado muy ambicioso. “El equipo ha conseguido, además de otro título, mucho respeto en LaLiga y en Europa por su manera de jugar. El título no ha sido casualidad y felicito a todos. Quiero aportar mi trabajo, involucrarme para que el equipo mejore y si se puede mejorar lo del año pasado, mejor. Quiero tener la confianza de todos y estoy convencido de que vamos a disfrutar muchísimo. A la afición le digo que tengo la cabeza desde ya en trabajar y en devolver toda la confianza que han puesto todos en mí".

El centrocampista disputará su primer partido oficial ante el Bayern Múnich. Será otra final. “Con todo respeto al Bayern, porque será un partido muy complicado, seguro que ellos saben la fuerza del Sevilla FC. Vamos a prepararlo de la mejor manera porque hay un título muy importante en juego. Quiero competir bien y enseñarles que somos un gran equipo. No sé si será una revancha o no, pero lo que quiero es ganar. Será mi partido 150 y se juntarán muchas cosas bonitas".

Pero la comparecencia de prensa se alargó para que hablasen el presidente del club, Pepe Castro, y el director deportivo, Monchi. El gaditano fue cuestionado por varios futbolistas y varias posiciones del equipo. Dejó claro que ahora una de las prioridades es reforzar el lateral izquierdo, aunque sobre Marcos Acuña, lateral izquierdo del Sporting de Portugal, dijo que lo han “seguido desde hace tiempo, pero no es un fichaje ni inminente ni tampoco la única alternativa”. Sin embargo, tampoco descartó a un jugador como Reguilón, por el que el Madrid quiere hacer caja. “Sergio Reguilón siempre será una opción para el Sevilla. Ha dado un gran rendimiento y conoce cómo funcionamos sin necesitar adaptación. Muchos equipos valoran su incorporación, pero el Sevilla no se ha olvidado de él". Además, dijo que no había llegado ninguna oferta por Diego Carlos y que era “optimista” con el fichaje de Bono.

Por su parte, el presidente del Sevilla, Pepe Castro, habló de la solicitud de Junta Extraordinaria de Accionistas pedida por José María del Nido. “Lo único que puedo decir es que José María del Nido ha solicitado junta extraordinaria, pero que es nuestro socio. Tenemos un pacto por la estabilidad del club a ocho años y queremos eso, estabilidad, que es lo que ha traído cosas buenas al club. Lo importante es el Sevilla FC, que es lo que llevamos en el corazón. Lo importante no son las palabras, sino los hechos. Creo que no hemos hecho nada mal en los nueve meses que llevamos con este pacto. Ese ambiente que hay ahora entre empleados, compañerismo, exigencia que hemos visto todos... Todo eso hace ver lo bueno en lo que estamos trabajando. El funcionamiento interno es espectacular, se ve desde fuera, así que creo que todo sevillista debe estar orgulloso del trabajo que se está haciendo. No puedo entender el movimiento, porque es socio nuestro y tenemos un pacto por ocho años desde hace nueve meses. ¿Qué hemos hecho mal? Estamos hablando de lo que hemos trazado, un camino con hechos. Es un momento extraordinario en la entidad, somos referentes en Europa. Hemos hecho más con menos, somos los octavos en el ranking UEFA. Todo el mundo habla en España, en Europa y en el mundo de la gestión del Sevilla, se alaba, así que no entiendo esta reacción. Espero que recapacite y vea todo lo que estamos haciendo, que es magnífico para la entidad.” No sólo Castro habló de este tema, sino que Monchi también apeló a la unión en estos momentos y fue muy en consonancia con su actual máximo mandatario.