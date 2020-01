El Mirandés, rival del Sevilla en la Copa

El Sevilla jugará contra El Mirandés los octavos de final de la Copa del Rey que se disputarán la semana que viene. El Mirandés era uno de los equipos de Segunda División que aún estaban en el bombo. Viene de eliminar al Celta de Vigo. El partido se disputará del 28 al 30 de enero, dependiendo de lo que decida la televisión.

Sin duda, la suerte le ha acompañado a los sevillistas en este sorteo. No obstante, Lopetegui tira de cautela: "No hay equipos de Segunda ni de Primera ni de Segunda B. Hay una final, sin ponerle apellidos a los equipos a los que te enfrentas.El Mirandés es un buen equipo, ha eliminado con mérito y siendo superior a todo un Celta. Está jugando bien, están bien entrenados, con buenos jugadores… En su campo se manejan bien y nos van a poner las cosas complejas. Tendremos que ir a competir porque en el formato de Copa no hay una segunda oportunidad".

"Tienen un buen entrenador. El Mirandés obliga muchísimo a todos los que van a Anduva", añadió el técnico.

LOS EMPAREJAMIENTOS DE OCTAVOS

CD Badajoz-Granada CF

Cultural Leonesa-Valencia CF

CD Tenerife-Athletic Club Bilbao

Real Zaragoza-Real Madrid

CD Mirandés-Sevilla FC

Rayo Vallecano-Villarreal CF

FC Barcelona-Leganés

Real Sociedad-Osasuna