Medina Cantalejo: “Hubo personas de dentro del Betis que metieron gasolina contra mí”

Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, ha atacado esta mañana al entorno del Betis y al área de comunicación del club bético acusándolos de encender las redes sociales y el ambiente contra él y su familia después de lo que sucedió en el pasado derbi copero. "Ha habido personas desde dentro del Betis que han utilizado las redes sociales para meter más gasolina contra mi persona y mi familia que ha recibido amenazas. Han intentado meterme presión. Es lo más cobarde y lo más sucio que vivido”.

“La policía ha tenido que vigilar mi casa. Han hablado hasta politiquillos y el presidente de una Hermandad señalando a mi hijo que tiene 16 años... Alguien desde el área de comunicación del club, puso un artículo de ABC en el que publicaba que no hubo indicios de acoso en casa de Medina diciendo 'Nada de Nada' y descojonándose de risa. ¿Esperaba que quemaran a mis hijos? A mi hijo lo han insultado. Todos están denunciados. Si alguien piensa que yo pongo a un árbitro para fastidiar a un club, es un descerebrado. Quizá debería callarme pero es que hubo personas que no representan al Betis que han hecho uso de RRSS para meter más gasolinay a día de hoy sigo esperando que alguien me explique qué es lo que ha pasó. No creo que utilizar las redes sociales para criticar de manera interesada a los árbitros sea lo adecuado después de un partido".

Y advirtió: “Quien piense que con esos tweets, esas declaraciones, van a quebrar los principios o ideales del Comité de Árbitros, lo lleva mal. Y conmigo, peor”.