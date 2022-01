Martial lanza el sueño

El Sevilla ha revolucionado el mercado de invierno con el ambicioso fichaje de Anthony Martial. La estrella francesa conocerá hoy a sus nuevos compañeros. No hay tiempo que perder. Sólo estará unos meses en Sevilla, tiempo que espera exprimir al máximo para relanzar su nombre. Con la llegada de Martial, el sueño de pelear por la Liga se desliza entre silencios…

"He cambiado. Ahora tengo un hijo, una hija y estoy casado. Es un reto venir a España a jugar. Tenemos grandes jugadores y podemos hacer algo en la Liga si seguimos haciéndolo bien. Está muy bien, pero hay que seguir. Tenemos que ser consistentes si quieres ganar”, ha declarado el jugador en la primera entrevista concedida a los medios del club.

Martial abandona la Premier y el Manchester United, haciendo un esfuerzo económico, para encontrar en el Sevilla su mejor versión: “Se trata de jugar y allí no lo estaba haciendo. Tengo ganas de hacerlo delante de nuestros aficionados. Monchi también me dijo que el Sevilla es un gran club y que si venía sería bueno para mí y para mi familia. Mata y De Gea también me hablaron bien sobre el club y sobre el entrenador y fue muy bien para mí".

?? @AnthonyMartial no cree que la adaptación vaya a ser un problema: "Sé que puedo hacerlo rápido". ????????#WeareSevilla#NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 26, 2022

"Me siento preparado. He entrenado mucho durante el tiempo que no he estado jugando. Estoy listo para jugar y para demostrar lo que puedo hacer. Sé que puedo adaptarme rápido. Haré todo lo posible para hablar con los compañeros”, añadía. Martial aprovechará que el fin de semana no hay Liga para acoplarse a su nuevo mundo. No hay tiempo que perder. El reto está lanzado.