Mallorca-Sevilla (1-1): El debate no es arbitral

El barullo habitual que generan las decisiones arbitrales podrían invitarnos a basar esta crónica en el gol que el coleagiado Jaime Latre anuló a Ocampos en la última jugada del partido por unas manos previas de Fernando. La imagen de la jugada no es nítida, aunque después de revisarla parece que el centrocampista rozó la pelota con su mano izquierda antes de armar el centro. El VAR y el colegiado revisaron mil veces una imagen que no es nada nítida, pero algo tuvieron que detectar. Desde luego, este cronista no participará en este cansino debate arbitral. El propio Lopetegui quiso pasar página, algo vería en el vestuario. El encuentro acabó con esa jugada polémica, pero volvió a arrancar con la habitual versión pobre del Sevilla en los partidos fuera d casa. Sí, otra vez. Sí, otra vez el Sevilla se mostró como un equipo menor en el primer tiempo. Recibió un gol tras otro imperdonable despiste de toda la defensa y obligó al entrenador a cambiar la mitad de su once en el segundo periodo. ¿No se cansan de repetir siempre la misma historia?

Lopetegui dio muestras de su nerviosismo. Lejos de casa se atasca. Montó una defensa de tres centrales con Fernando y le duró tres minutos. Había retirado a Acuña después de firmar unos 45 minutos horribles. Rehizo el plan volviendo a la defensa de cuatro, con Augustinsson, colocando arriba a Ocampos y apostando por Lamela y Delaney. Lamela se encargó de animar el encuentro. Nadie entiende los motivos por los que este jugador no es titular. El argentino se inventó un golazo por la escuedra. Fueron los mejores minutos del Sevilla, que volvía a reaccionar tarde. Por medio el Mallorca había lanzado en la primera mitad un balón al palo y Mir envió otro en el segundo periodo. El Sevilla reaccionó tarde y de manera atropellada, como siempre que viaje. Y llegó el gol de Ocampos contado... ¿Otra vez el Sevilla resbala fuera de casa? Sí, otra vez.





Ficha técnica:

RCD Mallorca (1): Reina, Maffeo, Russo, Valjent, Oliván, Baba, Galarreta (Salva Sevilla, minuto 77), Amath (Jaume Costa, minuto 77), Dani Rodríguez (Sastre, minuto 93), Sánchez (Sedlar, minuto 71) y Ángel (Fer Niño, minuto 77).

Sevilla FC (1): Bono, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña (Ocampos, minuto 46), Fernando, Joan Jordán (Rakitic, minuto 81), Oliver Torres (Delaney, minuto 53), Munir (Augustinsson, minuto 53), Suso (Lamela, minuto 17) y Rafa Mir.

Goles: 1-0, minuto 22: Sánchez. 1-1, minuto 72: Lamela.

Árbitro: Jaime Latre, aragonés. Expulsó a Silva (ayudante de Lopetegui) y a Jaume Costa. Amarillas para Acuña, Sánchez, Munir, Lamela, Oliván, Pablo Sanz (segundo de Lopetegui), Lopetegui, Delaey, Fernando, Jesús Navas y Reina.