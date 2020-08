Malas noticias, Camarasa se rompe

Una de las sorpresas en la victoria del partido del pasado sábado ante el Cádiz fue la ausencia de Camarasa en la convocatoria. El Real Betis Balompié ha anunciado este mediodía la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha del futbolista, que tendrá que pasar por quirófano y esperar 5 meses para volver a los terrenos de juego. La lesión se produjo en un entrenamiento la pasada semana y después de hacerse las pruebas médicas la entidad verdiblanca ha confirmado la gravedad de la lesión en sus redes sociales a través de un comunicado: El jugador del Real Betis Víctor Camarasa sufrió un esguince de rodilla derecha en un entrenamiento a finales de la pasada semana. Tras la valoración por los servicios médicos del Club y las pruebas complementarias realizadas, se ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla que le obligará a pasar por el quirófano.

Camarasa sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha ����



¡Mucha fuerza, @vicama8! ����



➡ https://t.co/nmmVo0hf4Upic.twitter.com/OOOzc1jMFk — Real Betis Balompié ���� (@RealBetis) August 24, 2020

El futbolista ha querido pronunciarse en las redes sociales después de que el club hiciera pública la noticia: Me duele la rodilla pero más no poder ayudar al Real Betis. Se han confirmado las malas sensaciones que tuve entrenando y no podré jugar en unos meses. Volví para triunfar y esto no me lo impedirá, al contrario. Ahora toca animar desde fuera y volver aún más fuerte #MushoBetis

Este es el primer contratiempo para Manuel Pellegrini que contaba con el valenciano esta temporada y que incluso ha comentado ante los medios de comunicación que "iba a ser un jugador muy útil para nosotros en el futuro. Estaba entrenando muy bien y desafortunadamente no vamos a poder contar con él en este inicio de pretemporada".