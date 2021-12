Los rivales en la Europa League: Sevilla-Dinamo de Zagreb y Zenit-Betis

El Dinamo de Zagreb será el rival del Sevilla en la ronda de play-offs de la UEFA Europa League. El Betis se enfrentará en esa misma ronda al Zenit de San Petersburgo. Los partidos se disputarán los días 17 y 24 de febrero. Los sevillistas disputarán su primer encuentro en casa y el Betis lo hará a domicilio. El equipo croata quedó segundo del grupo H en la fase anterior de la segunda competición continental en un grupo formado por el West Ham, el Rapid de Viena y el Genk. El Zenit ha quedado tercero en el Grupo H de la Champions.

Monchi: “El Dinamo de Zagreb puede parecer que no es nadie...”

“Es un clásico del fútbol croata, el mejor del fútbol croata. Un histórico en Europa, con mucha experiencia y va a ser complicado. Viendo el panel de rivales había pocas opciones fáciles, por no decir ninguna. Está más o menos a nivel del resto. Estoy convencido de que centrará mucho de su interés en la Europa League, porque el rival que tiene, que es el Sevilla, les motivará. Me gusta jugar el segundo partido al amparo y cerca de mi afición, ha tocado así y ya está. Es la primera vez que vamos a probar el no valor doble del gol fuera de casa, lo que es para mí una decisión acertada, eso mitiga un poco el hecho de jugar primero de local. La primera llamada suele ser que el Dinamo de Zagreb no es nadie, pero si te pones a escarbar le empezamos a encontrar jugadores que son importantes: Orsic, Petkovic, Ivanusec, Livakovic… jugadores con experiencia, internacionales. Es un equipo con experiencia, importante en su país, con jugadores poco conocidos, pero con importancia en el panorama europeo”.

Alexis: “El Zenit nos pondrá las cosas difíciles”

“El Zenit es un equipo de un gran nivel. Viene de caer en la Champions, pero se ha enfrentado a dos equipos muy poderosos. Hay que tenerle respeto.Quizás lo más positivo es que vendrán del parón invernal e igual su dinámica de juego es menor. A ver si llegamos en buen momento y logramos llegar con una buena intensidad. El Zenit también es duro. Ha caído pero contra dos grandes de Europa. Nos pondrán las cosas difíciles. Lo que tenemos que hacer es mostrar la misma dinámica de juego para seguir con ilusión en esta competición".