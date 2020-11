Los peores presagios con Sergio Canales

No son buenas las noticias que ha dejado la jornada para Sergio Canales. El magnífico centrocampista cántabro ta tiene todos los resultados de las pruebas que le han efectuado desde que se lesionara con España ante Alemania y éstas han deparado una rotura fibrilar de las más graves en el muslo izquierdo que, además, le ha afectado al tendón en cuestión. Así las cosas, Canales podría estar entre dos o tres meses de baja, pudiendo ser incluso más el tiempo de su recuperación dependiendo de la gravedad y el estado en el que se encuentre dicho tendón. El Real Betis ha explicado la dolencia del jugador en este comunicado.

'Las pruebas médicas a las que ha sido sometido Sergio Canales han revelado que el futbolista cántabro sufre una lesión grado III con afectación del tendón en la musculatura isquiotibial izquierda. En los próximos días se decidirá el plan terapéutico de la misma una vez se resuelva la fase inicial antiinflamatoria del proceso'.

EL CÁNTABRO, CON GANAS DE VOLVER CUANTO ANTES

Por su parte, el bravo futbolista ha querido mandar un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales a todos los amigos y aficionados del club verdiblanco que le han querido mostrar su apoyo en estos momentos comprometidos: "Momentos complicados... Ahora mismo, nada me duele más que no poder ayudar durante un tiempo a mis compañeros dentro del campo, a mi equipo. Pero lo haré fuera. Quizás la parte que más me está costando asimilar es pensar que le debo más a todo el beticismo", señalaba 'El Mago' de Heliópolis.