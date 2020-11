Los bandazos de Pellegrini

Manuel Pellegrini no está dando con la tecla. Que ha tenido poca ayuda es un hecho. Los fichajes que han llegado para la parcela defensiva no parecen mejorar en nada lo que hay y los que estaban siguen rindiendo a un paupérrimo nivel. Pero no todo es culpa de los demás. El Ingeniero ha caído en la trampa de casi todos los técnicos que han pasado por Heliópolis en los últimos años, es decir, que se ha creído que alineando a todos los jugadores de toque, sin físico, pero con calidad, con creatividad, pero sin destrucción, le iba a bastar para soemter a los rivales. Nada más lejos de la realidad. Precisamente esto, la realidad, es lo que le ha dado de bruces en la cara al chileno que, desde que empezó la campaña, se ha dedicado a repetir sistemas de años anteriores, permutando algunos nombres en la parte de atrás, pero sin aportar absolutamente nada en lo táctico a los suyos.

Lo normal es que, si tienes entre manos a uno de los equipos más goleados de los últimos años y ni fichas ni arropas al conjunto, te pinten la cara. eso es lo que le está pasando a Pellegrini que, lo más preocupante, no se percataba, o no quería hacerlo del problema real. En la previa misma del choque ante el Athletic, se atrevió a decir el profesor que "muchos de los goles que nos han hecho han sido de penales o con un jugador menos. Las estadísiticas de los goles encajados no reflejan la realidad".

Audio

Noventa minutos tardó el sudamericano en desdecirse para tomar la palabra tras el choque y asegurar que "el equipo ha presentado una fragilidad abismante. Con este número de goles encajados no podemos ser un equipo competitivo".

Audio

Más claro el agua. Pellegrini no se ha enterado de por dónde le han llovido los palos, ha querido negar la evidencia y ahora en la décima jornada se encuentra con la obligación de mover sistemas, exigir jugadores en el mercado de invierno y reinventar su filosofía. La pregunta es si es el técnico indicado para hacerlo o se quedará en el camino.

EL BETIS RENUEVA AL CANTERANO RODRI

Fue la única noticia destacable de la visita a Bilbao. Rodrigo Sánchez Rodríguez, el cacereño de Talayuela, ha renovado con el conjunto verdiblanco hasta 2024. De esta forma explicaba el Betis en sus medios oficiales la buena nueva.

Por otro lado, estas son las primeras palabras del jugador tras su renovación.