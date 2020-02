Loren: "¿El Barcelona? Estoy muy centrado en el Betis"

El Barcelona visita el Villamarín el próximo domingo. Sin duda, Setién se llevará todas las miradas. Pero de fondo habrá otro protagonista: Loren. Con sus diez goles anotados esta temporada, el delantero estuvo en las quinielas recientemente como una de las opciones para reforzar el ataque del conjunto catalán.

"He estado un poco más centrado en mí. Quiero volver a tener la racha del principio para estar bien tanto en lo personal como en el equipo y sólo me centro en eso. Sí, me llegaron noticias de lo del Barcelona. No voy a ocultar que es una alegría tremenda que uno de los mejores clubes del mundo pues se interese por ti, o al menos que suenes. Pero si es verdad que ahora estoy muy centrado en lo que tengo aquí, en lo que quiero seguir haciendo aquí, y ya el futuro dirá lo que sea, y que sea bueno para todos”, señaló en una entrevista a Deportes Cuatro.