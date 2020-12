Lopetegui: "Tuvimos que buscar el segundo gol ante el Valladolid"

Esto no para y el Sevilla ya anda inmerso en la previa del encuentro de mañana martes (17.30 horas) en Valencia. No obstante, el empate ante el Valladolid y el paso atrás que volvió a dar el equipo después del gol de Ocampos han levantado muchas críticas. En el centro de la diana está Lopetegui, quien no tiene más remedio que reconocer el error: "El sábado tendríamos que haber buscado el segundo, pero acabamos empatando. No nos paramos en lo positivo, tampoco en lo negativo. Ya nos centramos en un partido muy bonito. La Liga será larga y compleja para todos. Hay que centrarse en lo que toca y lo que toca es el Valencia". Con respecto al encuentro ante el Valencia, el técnico adelantaba las dificultades que se encontrarán: "Es un equipo con buenos futbolistas, con una manera de jugar reconocible. Muy competitivo. Nos obligará a hacer un buen partido para competir con ellos. Es un muy buen equipo. Sabe atacar y defender. Con buenos jugadores en todas las líneas. Tenemos que dar nuestra mejor versión para ganar. No será sencillo, pero lo vamos a intentar. Es completo en todos los sentidos, con calidad. Es un equipo muy potente".

Pese a todo, Lopetegui cree que el equipo lleva el camino correcto: "Estamos peleando por lo que tenemos que estar peleando. Llevamos dos partidos menos, las cuentas se harán en mayo. De momento, peleamos por lo que tenemos que pelear. Cuesta y costará sacar los partidos adelante. Los momentos buenos sería buenos aprovecharlos más, pero cada partido es una conquista. Tenemos el tiempo que tenemos para preparar los partidos".

NAVAS Y MUNIR, RECUPERADOS

Después del empate ante el Valladolid, Navas reconocía que está jugando con molestias. Lopetegui despejó las dudas y confirmó que contará en Valencia con Navas y Munir: "Jesús no tiene problemas, estará con el equipo. Munir ya tiene el alta. Lleva dos entrenos y es posible que viaje a Valencia". Por otro lado, no quiso confirmar si le había pedido algún regalo de Reyes a Monchi cuando se abra el mercado: "Sólo pido salud para todos, sobre todo en las circunstancias que todos vivimos".