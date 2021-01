Lopetegui: "Es un orgullo que el club quiera que continuemos juntos"

El Sevilla no ha dudado: Su confianza en Lopetegui es firme. Las cosas se demuestran con hechos y no con palabras que se las pueda llevar el viento sin ningún efecto. El club anunció el domingo la ampliación de contrato hasta 2024. En la previa del encuentro de mañana martes ante el Atlético de Madrid el técnico mostró su satisfacción. Eso sí, fiel a su habitual guion, no se recreó demasiado: “Es una satisfacción y un orgullo ver que el club quiere que continuemos en la búsqueda de objetivos ambiciosos. Dicho esto, a mirar para adelante, que tenemos un partido bastante interesante”.

ELOGIOS AL ATLÉTICO DE MADRID

“Jugamos contra el líder destacado, contra una de las mejores plantillas del mundo, sin duda, liderada por uno de los mejores entrenadores del mundo. La dificultad será máxima y también la ilusión. Es complicado, pero iremos con la intención de superarles. No sólo encaja pocos goles sino es que una aventura crearle ocasiones. Defiende bien, ataca bien, tiene un talento extraordinario. Nos obligará a hacer un partido perfecto. Tienen una semana más de tiempo y nosotros tres días. Es una realidad que no podemos cambiar, no podemos hacer nada. Tenemos que aceptar esa situación y buscar soluciones. Es de los mejores equipos del mundo y nos obligará a tener un mejor desempeño”. Para el encuentro, el entrenador recupera a Navas, después de las molestias que le obligaron de salir del partido ante la Real Sociedad.

NO HABLA DE SUSPENSIÓN

“Prefiero no emitir una opinión porque se va a malinterpretar. Nosotros debemos adaptarnos al contexto. Es lo que llevamos haciendo mucho tiempo. No nos queda otra solución”. Por último, se mostró contundente cuando volvieron a deslizarle la opción de volver a sumarse al título por la Liga si sale del Wanda con una victoria: “Nos planteamos llegar a Madrid bien y en enfocar el partido con ilusión. Poco más. Lo demás, es mear fuera del tiesto, con perdón de la expresión”.