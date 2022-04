Lopetegui: “El Madrid estará recuperado”

El entrenador del Sevilla espera a un Madrid fuerte y concentrado, pese al enorme esfuerzo que hizo el martes pasado ante el Chelsea. Tras la victoria, las imágenes mostraron a muchos jugadores muy cansados y a Benzema cojeando, pero Lopetegui espera este domingo (21:00 horas) la mejor versión madridista: “Cinco días para el Madrid es como una semana. Estarán recuperados. Va a ser un partido bonito, exigente. Estamos centrados en nosotros y en llevar al límite nuestras virtudes. Afrontamos el partido con la voluntad de ser capaces de superar al líder, a un grandísimo rival y por supuesto con ilusión, sabiendo las dificultades y teniendo la esperanza de hacer un gran partido para lograr los tres puntos”.

En el duelo directo, los sevillistas podrían recortar la distancia con el líder. No obstante, esa pelea por el liderato hace tiempo que está olvidada: “No nos paramos a pensar en lo que podría haber sido... Lo que toca es estar concentrados ante un gran rival, que acaba de lograr el pase a semifinales de Champions. Cuando te enfrentas al Madrid, con la solvencia que demuestra, está todo dicho. Estamos pensando en hacer un gran partido y en lograr los tres puntos, que son muy importantes para nosotros. Lo nuestro es pensar en la clasificación para la Champions. No hay otro escenario en nuestra cabeza".

El momento de Benzema

“Del balón de oro no opino. Todos sabemos que es un jugador extraordinario. No es un momento, es una trayectoria. Es un jugador decisivo. A partir de ahí, el resto de situaciones son para vosotros. El Madrid tiene a los mejores futbolistas del mundo en todas las posiciones, unido a Ancelotti, un entrenador de experiencia y de un nivel extraordinario. No me quiero extender hablando del rival. Prefiero hablar de nosotros, del Sevilla, que son los que nos tienen que ayudar”.









Su Semana Santa

“Hemos podido escaparnos y ver pasos y disfrutar de esta Semana Santa tan maravillosa y empaparnos de la cultura de la ciudad. Es una parte preciosa de la cultura sevillana y de la tradición religiosa. La ayuda siempre es bienvenida”.