Lopetegui: “Koundé está centrado en el objetivo común”

El Sevilla, por fin, se pondrá a caminar. No es normal que en cuatro meses sólo haya disputado tres partidos. Por este motivo, el regreso a la Champions se celebra y se espera con deseo. Una vuelta a la competición que viene acompañada de la reaparición de Koundé, después de negarse a viajar a Elche. El Chelsea, finalmente, no subió la oferta y el sevillismo seguirá disfrutando del central francés. El jugador no ha ocultado su enfado por su salida frustrada, pero Lopetegui cree que las cosas ya vuelven a estar en su sitio: “No hay mejor terapia que competir con el Sevilla. Koundé está encantado de seguir mejorando como futbolista. Está centrado en el objetivo común. Hablamos con todos los jugadores. No ha sido un verano sencillo para Koundé. Está ilusionado por seguir creciendo y ayudarnos. Ha tenido un verano complicado, pero el verano ya pasó. Lo veo con la máxima ilusión y la máxima ambición”.

Con respecto al duelo con el Salzburgo, el entrenador del Sevilla mandaba su habitual advertencia: “El Salzburgo es un muy buen equipo, con muy buenos jugadores. Mantiene una continuidad de un método de trabajo incluso con cambios de entrenador. Prepara más la competición europea que su liga, donde es muy superior. Ha sido este verano superior al Barcelona y al Atlético de Madrid. Es un equipo que nos exigirá el máximo. Es un grupo muy igualado, cualquiera puede ser primero o cuarto”.













Los objetivos

“No comentamos los objetivos a corto-medio plazo. Mañana el 60 por ciento se tiene que notar como si fuera el 100 por 100 del aforo del estadio. Ese aliento extra lo vamos a necesitar. Claro que es importante que vuelve la afición al estadio".