La leyenda de Navas continúa

El Sevilla ha puesto en escena la ampliación de contrato de Jesús Navas en un emotivo acto. El capitán firmó la semana pasada su vinculación para las dos próximas temporadas con opción a una tercera, asegurándose así que cerrará su carrera deportiva en su club de toda la vida. Navas es el jugador que más veces ha vestido la camiseta sevillista y seguirá batiendo registros en las próximas campañas. "Gracias a todos. Tengo ganas de seguir peleando por más éxitos. Este escudo se lo merece. Lo daré todo, para mí es un orgullo defender esta camiseta. Ojalá que la afición pueda entrar en el campo pronto y que disfrute con nosotros".

Los elogios del presidente

“Tras 14 temporadas en nuestra casa, con siete títulos conquistados, con récords de toda clase batidos y con 35 años para 36, cualquiera diría que lo has hecho todo, que difícilmente puedes lograr más con nuestra camiseta… Pero los que te conocemos sabemos que todavía te quedan muchos kilómetros por recorrer y muchos objetivos que lograr. Como presidente me siento muy orgulloso, pero muy orgulloso, de haber cerrado la continuidad de la mayor leyenda de nuestra historia. Jesús Navas tiene derecho a jugar en el Sevilla FC todo lo que quiera, porque se lo ha ganado. Ya veremos hasta cuando, porque es más probable que Jesús Navas retire al fútbol que el fútbol a Jesús Navas”.

Y la emoción de Monchi

"Se han dicho ya muchas cosas en este acto, de lo que Jesús representa para el club. Yo no le voy a dar la enhorabuena porque no hace falta. Voy a dedicar el tiempo que tengo a dar las gracias. En primer lugar a los que habéis venido a este bonito homenaje. También al departamento de prensa del club por hacer cosas como estas. Es un orgullo para mí el cariño y el mimo con el que se hacen las cosas en este club. A la familia Navas por hacer que hoy estemos aquí y a Margarita como cabeza visible de Bahía. A todos mis compañeros de la secretaría técnica, al presidente y al vicepresidente. A los miembros del Consejo por apoyar a esta renovación".

"Pero las más detenidas tienen que ser a Jesús. Como director deportivo por todo lo que has aportado a esos títulos que están ahí. Eres partícipe y parte importante de todo lo que hemos vivido. Gracias a nivel personal como director deportivo porque mucho de lo que he conseguido es gracias a muchos compañeros pero en gran parte a ti. Gracias porque, como le dije a Escudero, en un momento complicado para la entidad te pusiste no solo el brazalete de capitán sino por tirar del carro y ayudarnos para convencer al grupo de todos los argumentos que teníamos. Y gracias porque, aunque no lo sabes, ser el referente que todos utilizamos en Colonia aquellos 13 o 14 días de concentración. Más allá de los objetivos individuales y colectivos, todos teníamos una motivación común, que levantaras un título con el Sevilla. Todos a nivel personal queríamos eso y nos unió y empujó más si cabe para conseguirlo. Ojalá no sea la última que levantes".