Las protestas contra los árbitros, de puertas para dentrro

El arbitraje de Estrada Fernández ante la Real Sociedad ha vuelto destapar heridas en el seno del Real Betis Balompié. El gol anulado a Sanabria y el penalti no pitado al paraguayo ha hecho estallar las redes sociales en contra del estamento arbitral que ya ante el Real Madrid terminó siendo muy cuestionado por los béticos. En este caso, cabe reseñar que Manuel Pellegrini, ante la posible amenaza de sanción, quiso correr un tupido velo otras el choque y no centrarlo todo en el trencilla: "No he visto las jugadas todavía. En el segundo tiempo, la Real Sociedad fue un justo vencedor. No quiero meterme en polémica. El VAR y los árbitros sabrán lo que hacen. Es difícil saber lo que piensan cuando toman decisiones. No sacamos nada con centrarnos sólo en la decisión del VAR", señaló.

Por otro lado, el club ha decidido no elevar ninguna protesta en público por el momento, aunque non descarta hacer llegar en privado alguna reclamación o, al menos, demostrar la preocupación existente en este sentido. De momento, no se quiere mover demasiado el avispero y sí centrarse en hacer mejorar a un equipo que tampoco estuvo a la altura.

TELLO EXPLOTA EN REDES SOCIALES

Eso sí, los jugadores no pudieron ocultar su estupor ante las dos jugadas polémicas del choque. Por ejemplo, Tello fue muy claro a la hora de criticar el fuera de juego pitado a su compañero Sanabria que pudo dar origen al 1-1.

Una más...y ya van?

Que manera de tirar líneas ����‍♂️ pic.twitter.com/eXh7w4vpww — Cristian Tello (@ctello91) October 18, 2020

En este mismo sentido se pudo escuchar a uno de los pesos pesados de la plantilla, Andrés Guardado, mientras el colegiado del encuentro revisaba la jugada del posible penalti a favor del Real Betis: “¡Si le rompe la camiseta, qué tienes que mirar!", espetaba el centrocampista mejicano.