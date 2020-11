Krasnodar-Sevilla (1-2): Volvió a creer, ganó y ya está en octavos

Siempre se levanta ante las adversidades. Es una obviedad, pero hay que repetirla las veces que haga falta: siempre cree, siempre lucha. No cabe la relajación en este equipo. No debe ser casualidad que el Sevilla marque en los últimos minutos de los partidos para ganar sus encuentros. Hoy volvió a ocurrir. El equipo de Lopetegui dominó la primera parte al completo, pero sólo se marchó con un tanto de ventaja al descanso, un verdadero golazo de Rakitic en el minuto cuatro de partido. El croata enganchó el balón a bote pronto desde la frontal del área para allanar pronto el camino. El técnico vasco había dispuesto un once inicial con novedades en los nombres y el sistema, ya que jugó con tres centrales, jugando Gudelj en el centro, Ocampos por el carril derecho y Escudero en la izquierda. Hablando del vallisoletano, el lateral fue la parte negativa de la noche, ya que tuvo que salir sustituido en la segunda mitad por una lesión muy fea en el codo.

El Sevilla pudo aumentar la distancia en la primera mitad, pero las sensaciones eran muy buenas, de control total y resultado a favor. Sin embargo, los primeros minutos de la segunda parte fueron bastante pobres. El Sevilla no salía de atrás y el Krasnodar dio un paso al frente. Las llegadas se sucedieron, siendo la más clara una que sacó bajo palos Koundé después de que le robaran el balón inexplicablemente a Gudelj. A Lopetegui no le gustaba lo que veía y en el minuto seis metió a Jordán por Óscar y cambió el sistema al 4-3-3 habitual. Sin embargo, cuando esa modificación parecía haberle sentado bien al equipo (tuvo el 0-2 De Jong dentro del área), una jugada en ataque del Krasnodar acabó con un disparo de Wanderson que esta vez no pudo sacar bajo palos Koundé. Este palo tan duro parece que espoleó al Sevilla y volvió a coger las riendas del encuentro. Volvió a cogerle el ritmo al choque. Sin embargo, pese a las ocasiones que tuvieron en sus botas Diego Carlos, Óliver y Munir, entre otros, el tanto del triunfo no llegaría hasta el 94, cuando una contra montada por En-Nesyri terminó con el tanto de Munir.

Victoria de oro para el Sevilla y clasificación matemática para los octavos de final de la Champions League. Se jugará el liderato del grupo la semana próxima ante el Chelsea en Nervión.

FICHA TÉCNICA

FC Krasnodar (1): Gorodov, Smolnikov, Martynovich, Kaio, Ramírez, Olsson (Vilhena, minuto 66), Gazinskiy, Claesson (Chernov, minuto 83), Suleymanov (Wanderson, minuto 46), Cabella (Utkin, minuto 84) y Berg (Ari, minuto 66).

Sevilla FC (2): Vaclík, Koundé, Diego Carlos, Gudelj, Escudero (Rekik, minuto 59), Fernando, Rakitic (Óliver Torres, minuto 59, Óscar (Jordán, minuto 52), Ocampos (Idrissi, minuto 71), Munir y De Jong (En-Nesyri, minuto 71).

Goles: 0-1 Rakitic, minuto 4. 1-1 Wanderson, minuto 56. 1-2 Munir, minuto 90+4.

Árbitro: Marco Guida, italiano. Amarillas para Suleymanov y Jordán.