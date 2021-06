Koundé: "Me gustaría jugar en un club más grande"

El culebrón del verano del Sevilla tiene toda la pinta que lo protagonizará... Jules Koundé. El central, que prepara la participación en la Eurocopa con su selección, ha concedido varias entrevistas en las que ha dejado abierta la posibilidad de cambiar de equipo este verano. Koundé nunca mete presión con sus palabras y siempre desprende agradecimiento al Sevilla, pero en esta última semana ha ido un poco más allá en sus pretensiones.

"Ir a Sevilla me pareció la mejor opción para intentar superarme y no me arrepiento de mi elección. Ya estoy en un club grande, pero obviamente me gustaría jugar en un club aún más grande. Veremos qué me depara el futuro, pero es algo que se me queda en la cabeza", ha comentado en una entrevista concedida a Telefoot. Su cláusula de rescisión ronda los 80 millones de euros. El pasado verano, el Manchester City ofreció una cantidad cercana a 55 millones de euros, una oferta que el Sevilla rechazó. El club sevillista se mantendrá firme en su filosofía de vender siempre y cuando aparezcan ofertas desorbitadas. La situación económica es complicada debido a la reducción de ingresos, por lo que los números se mirarán con detalle. El culebrón está lanzado...

Loco por debutar

Koundé aún no ha debutado con la selección absoluta de Francia. Pese a ese dato, Deschamps ha decidido llevárselo a la Eurocopa. En principio, el central francés va para cubrir posibles ausencias, aunque él espera tener alguna oportunidad: "Mi objetivo es tener algo de tiempo de juego. Es un gran motivo de orgullo. He trabajado mucho para llegar aquí y ahora el objetivo es quedarme".